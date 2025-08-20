Juventude acerta contratação de zagueiro e encaminha saída de goleiro

Zagueiro Luan Freitas será anunciado pelo Juventude. Jorge Luís Totti/Paysandu / Divulgação

Para suprir a saída de Adriano Martins e reforçar o sistema defensivo, o Juventude acertou a contratação do zagueiro Luan Freitas, 24 anos. O atleta pertence ao Fluminense e estava por empréstimo ao Paysandu, na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. A equipe do Pará é penúltima colocada na tabela. Titular do time, Luan Freitas fez 33 jogos pela equipe de Belém. O clube já anunciou a saída do defensor.

O atleta chega ao Estádio Alfredo Jaconi por empréstimo e para suprir um problema para o técnico Thiago Carpini. O comandante alviverde teve de subir o jovem Bernardo, da base, para o elenco profissional, pois Natã sofreu uma lesão muscular, assim como Marcos Paulo. Rodrigo Sam também está entregue ao Departamento Médico e constantemente o time sofre com atletas suspensos por cartões.

Luan Freitas é irmão gêmeo de Lucas Freitas, que defendeu o Juventude na temporada de 2024, e atualmente está na equipe do Vasco.

GOLEIRO DE SAÍDA

Além da chegada do zagueiro Luan Freitas, o Juventude teve ter uma baixa no gol. Titular em boa parte da temporada, o goleiro Gustavo está de saída de Caxias do Sul. O seu destino deve ser o América-MG. O alviverde conversa com o clube para o empréstimo do atleta, que tem contrato até o fim de 2026 com Verdão.