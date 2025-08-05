Juventude acerta a contratação do técnico Thiago Carpini para a sequência do Brasileirão

Carpini recebe equipe de Claudio Tencati na 19ª posição da tabela. Porthus Junior / Agencia RBS

O técnico do acesso alviverde à Série A em 2023 está de volta ao Alfredo Jaconi. O Juventude confirmou nesta segunda-feira (4), após a derrota para o Santos, a contratação de Thiago Carpini, de 41 anos, para a sequência do Campeonato Brasileiro. O treinador retorna ao clube pouco mais de um ano e meio depois de sua saída para o São Paulo.

Juntamente com Carpini, retornam ao Verdão o auxiliar Estephano Djian e o auxiliar e preparador físico Caio Gilli, que já estiveram no Morumbis acompanhando o jogo válido pela 18ª rodada, além do analista de desempenho Josué Romero.

O interesse alviverde na contratação de Carpini esbarrava na questão clínica do profissional, que passou por um procedimento na quarta-feira (30), mas tudo foi resolvido e o técnico fará sua estreia diante do Corinthians, no dia 11, no Alfredo Jaconi.

A missão do comandante é a de salvar a equipe do iminente risco de rebaixamento. O Verdão é o vice-lanterna, com 11 pontos.

Curiosamente, quando Carpini assumiu o Ju na Série B de 2023, o clube também estava na 19ª colocação. E, ao fim da competição, o treinador conduziu a equipe ao segundo lugar da tabela.

Na primeira passagem, Carpini comandou o Ju em 32 jogos na Série B de 2023. Venceu 17, empatou 11 e perdeu apenas quatro vezes, um aproveitamento de 64,5%.

Thiago Carpini chega a Caxias do Sul na noite desta terça-feira (5). Na quarta (6) pela manhã, o treinador será apresentado oficialmente e dará início aos trabalhos com o grupo de jogadores.

Histórico recente

No ano passado, após deixar o Alviverde, Carpini dirigiu o São Paulo. Após 18 partidas, com sete vitórias, seis empates e cinco derrotas, e um aproveitamento de 50%. O técnico foi demitido após a segunda rodada do Brasileirão.

O novo treinador do Verdão deixou recentemente o Vitória, clube onde ficou um ano e dois meses e teve 48% de aproveitamento. Ele havia sido contratado em maio de 2024, com a missão de livrar os baianos do rebaixamento. E o Vitória terminou aquele Brasileirão em 11º lugar, garantindo ainda uma vaga na Copa Sul-Americana.

Na atual temporada, Carpini conduziu o Vitória à decisão do Campeonato Baiano, mas acabou perdendo para o Bahia. O Leão também acumulou eliminações na segunda fase da Copa do Brasil para o Náutico e não avançou da fase de grupos na Sul-Americana.

A equipe ainda foi eliminada nas quartas de final da Copa do Nordeste pelo Confiança. O resultado fez Carpini deixar o cargo no começo de julho e estava livre para acertar com o Juventude.







