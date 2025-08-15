Esportes

Logística complicada
Júnior Rocha muda de ideia e vai mesclar time do Caxias para a partida contra o Tombense

Treinador grená admitiu nesta sexta-feira (15) que dificuldade para chegar em Tombos para o duelo da segunda-feira (18), às 19h30min, faz com que a equipe tenha mudanças 

Rafael Rinaldi

Repórter Pioneiro e Gaúcha Serra

