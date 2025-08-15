Júnior Rocha muda de ideia e vai mesclar time do Caxias para a partida contra o Tombense

Treinador do Caxias confirmou nova dupla de zaga para partida de segunda-feira (18). Vitor Soccol / S.E.R. Caxias / Divulgação

Nada como um dia após o outro e uma longa viagem pela frente para que aquilo que parecia convicção tomar um novo rumo. O técnico Júnior Rocha havia avaliado, após a vitória do Caxias sobre o ABC, que a ideia inicial era ir com força máxima nas últimas três rodadas da Série C, mesmo que a equipe esteja classificada para o quadrangular decisivo. Porém, o desgaste que delegação terá para chegar em Tombos, para o confronto de segunda-feira (18) fizeram o treinador e a comissão técnica reverem seus conceitos.

— Nós vamos mesclar. Nós vamos dar oportunidade para os rapazes. Porque nós retornamos na quarta-feira (20) aqui sem treinar. Na verdade, não tem quinta (21) para treinar, porque sexta (22) já é véspera de jogo contra o Brusque. E não tem condição de repetir a escalação na segunda e no sábado — avaliou o treinador.

Sem Lucas Cunha, suspenso, e Eduardo Melo, negociado pelo Criciúma ao Remo, Alisson e Welder já seriam caras novas no time. Júnior Rocha já adiantou uma outra surpresa na zaga:

— Vamos mesclar bastante. Mas eu vou entregar duas para vocês: vão jogar o Alisson e o Douglas na formação defensiva. O restante depende dos treinos táticos ainda.

A viagem até Tombos-MG inicia neste sábado (16) com voo às 10h20min de Porto Alegre até o Rio de Janeiro. Após o desembarque, o grupo almoça e segue viagem de ônibus até Tombos, que terá a distância de 350km.

— Nós vamos sair daqui às 6h30min e eu não sei se a gente chega até às 11h da noite lá. A logística é complicada mesmo, porque é distante. A gente pega um voo de Porto Alegre-Rio. Rio é, no mínimo, oito horas de ônibus até lá. E a estrada é ruim, o problema é esse — comentou o técnico grená.

Já no domingo, o elenco realiza o último treino antes da partida, às 15h, também com portões fechados, no centro de treinamento do Tombense. A atividade deve encaminhar escalação com outras novidades para o jogo da 17ª rodada.

Algumas das possíveis preservações serão a dos laterais Thiago Ennes e Marcelo Nunes, um dos volantes, Vini Guedes ou Pedro Cuiabá, o meia Tomas Bastos e o atacante Iago.