Judoca caxiense conquista medalha de prata no Grand Prix de Judô Paralímpico

Nesta terça-feira (19), Marcelo Casanova conquistou a medalha de prata no Grand Prix de Judô Paralímpico. A competição foi realizada em Giza, no Egito.
O atleta, formado nas categorias de base do Clube Recreio da Juventude, brilhou uma vez mais no cenário internacional na categoria J2 até 95kg.
A competição integra o circuito mundial da International Blind Sports Federation (IBSA) e soma pontos para o ranking internacional, decisivo para a classificação nos Jogos Paralímpicos de Los Angeles 2028.
Em maio, Casanova integrou a Seleção Brasileira, que fez uma campanha histórica no Campeonato Mundial de Astana.