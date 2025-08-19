Esportes

Pódio
Notícia

Judoca caxiense conquista medalha de prata no Grand Prix de Judô Paralímpico

Representando o Brasil, Marcelo Casanova se destacou na competição, que aconteceu em Giza, no Egito

Camila Corso

Jornal Pioneiro

