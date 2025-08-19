Judoca caxiense conquista medalha de prata no Grand Prix de Judô Paralímpico

Atleta ficou em segundo lugar na categoria J2 até 95kg. Recreio da Juventude / Divulgação

Nesta terça-feira (19), Marcelo Casanova conquistou a medalha de prata no Grand Prix de Judô Paralímpico. A competição foi realizada em Giza, no Egito.

O atleta, formado nas categorias de base do Clube Recreio da Juventude, brilhou uma vez mais no cenário internacional na categoria J2 até 95kg.

A competição integra o circuito mundial da International Blind Sports Federation (IBSA) e soma pontos para o ranking internacional, decisivo para a classificação nos Jogos Paralímpicos de Los Angeles 2028.