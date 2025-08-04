Jardel Paim e Paulinho Siqueira representam Caxias do Sul no Troféu Brasil e batem recordes pessoais

Jardel Paim, 28 anos, é natural de Caxias do Sul. Reprodução / Instagram

Dois atletas, representantes de Caxias do Sul, participaram do Troféu Brasil de Atletismo, uma das principais competições da modalidade no país. A competição foi realizada em São Paulo e encerrada no domingo (3). Os atletas da região competiram e alcançaram marcas expressivas e bateram recordes pessoais.

Na prova dos 1.500 metros masculino, o atleta caxiense, Jardel da Silva Paim, 28 anos, conquistou o terceiro lugar em sua bateria e terminou em 22º no geral, com o tempo de 4min01seg48 — sua melhor marca até o momento. Para classificar para a competição, ele fez o tempo de 4min02s36 na Copa RS, em Porto Alegre, realizada em março.

Paulinho é natural de Santo Ângelo, mas mora em Caxias do Sul. Reprodução / Instagram

Já Paulo Samuel da Luz de Siqueira, conhecido como Paulinho, 20 anos, natural de Santo Ângelo, mas mora em Caxias do Sul, onde realiza seus treinos, ficou em sexto lugar na bateria e alcançou a 16ª colocação geral, com 3min58seg93, também estabelecendo um novo recorde pessoal. Em março, fez o tempo de 4min01s46, e conquistou índice para o Troféu Brasil

O Troféu Brasil é reconhecido como a maior competição de clubes de atletismo da América Latina. A edição de 2025 reuniu mais de 800 atletas de todas as regiões do país, incluindo nomes consagrados do esporte nacional e medalhistas olímpicos, reforçando o prestígio e a relevância do evento no cenário esportivo brasileiro.