Esportes

Na terra do cordel
Notícia

Inspirado em 2023, Juventude busca vencer o Ceará para trilhar novo caminho na Série A

Com seis remanescentes do acesso à Série A do Brasileiro e o técnico que colocou o time na elite, alviverde busca sair da zona de rebaixamento

Tiago Nunes

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS