Inspirado em 2023, Juventude busca vencer o Ceará para trilhar novo caminho na Série A

Em 2023, no Estádio Presidente Vargas, o Juventude venceu com um dos gols de Jadson. Gabriel Tadiotto / Juventude / Divulgação

Após um tempo de luta, cheio de sofrimento, o Juventude subiu ligeiro, em grande momento. A alegria foi imensa diante do Ceará, e com a Papada a festejar. A vitória de virada recolocou o clube no seu lugar. E lá no comando, um velho conhecido. O professor Carpini, por todos aplaudido. Com sua sabedoria, o feito ele alcançou. E para a torcida alviverde, o acesso ele entregou.

Tal qual um cordel cearense, o Juventude busca escrever uma nova história fora de casa no Brasileirão. No dia 25 de novembro de 2023, o Verdão fez 3 a 1 no Vozão e garantiu seu retorno à primeira divisão do futebol brasileiro. Uma data que entrou para a memória do torcedor.

Ainda sem vencer como visitante neste Brasileirão, o time almeja o mais rápido possível os três pontos fora de casa e se inspira no jogo do acesso para mudar a história.

— É um momento muito bom que vivemos, lembranças boas do acesso. Agora passou, sabemos da qualidade da equipe deles. Então, temos que trabalhar bem a semana para poder fazer um grande jogo lá. A gente vai ter dificuldades, Brasileiro não tem jogo fácil, ainda mais jogando na casa deles — declarou o atacante Gabriel Taliari.

Além do treinador, o Juventude conta com seis atletas remanescentes daquela campanha vitoriosa na Série B. Os laterais Alan Ruschel e Reginaldo, os volantes Jadson e Mandaca, o meia Nenê e o atacante Gabriel Taliari. Apesar da inspiração estar na própria memória de alguns atletas do elenco, o lateral Reginaldo sabe que agora o momento é bem diferente.

— Vai ser um jogo muito difícil. Sabemos que a gente ainda não venceu fora de casa, mas o foco é fazer o que a gente vem trabalhando, colocar em prática, e a vitória vai sair, em algum momento vai sair — declarou o lateral, que completou: