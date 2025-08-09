Imbatível no Centenário, Caxias derrota o ABC e amplia vantagem na liderança da Série C

O Caxias segue imbatível dentro do Centenário nesta Série C do Brasileiro. Em um sábado gelado, o time grená, já garantido nos quadrangulares decisivos, derrotou o ABC por 1 a 0, no Estádio Centenário, em duelo válido pela 16ª rodada. O zagueiro Alan marcou o gol da oitava vitória em oito partidas em casa.
O resultado mantém a equipe de Júnior Rocha com folga na liderança, agora com 36 pontos, e pode até confirmar a primeira posição ao final da primeira fase de forma antecipada, em caso de resultado paralelos favoráveis na rodada.
O próximo desafio da equipe grená será contra o Tombense, fora de casa, no dia 18, segunda-feira, às 19h30min.
Com os retornos de Iago e Calyson ao ataque, o Caxias iniciou a partida contra o ABC buscando impor seu ritmo no Centenário. Mas os minutos inicias foram de pouca eficiência ofensiva de lado a lado.
A primeira finalização do time de Natal. Aos 13 minutos, o ABC robou no campo de ataque e Jenison recebeu na entrada da área antes de finalizar para grande defesa de Thiago Coelho. No rebote, a defesa chegou para afastar.
Aos 15, a resposta grená. Tomas Bastos cobrou falta da meia direita e Lucas Cunha desviou rente à trave. Mesmo ficando com a posse de bola por mais tempo no campo de ataque, o Caxias via o rival criar mais chances.
Aos 20, o ABC voltou chegar forte pelo lado esquerdo. Lucas Sampaio cruzou, a zaga afastou errado e Patric ficou livre para chutar dentro da área. O lateral-direito bateu firme, mas parou novamente em Thiago Coelho.
Quatro minutos depois, mais um susto para o torcedor. O goleiro grená saiu da meta, quase na linha de fundo, para afastar a bola, mas demorou a se decidir e acabou desarmado, gerando um escanteio. Na cobrança rápida, e sem goleiro, o ABC não conseguiu finalizar em direção a meta.
Na reta final da primeira etapa, o duelo ficou mais truncado e com a estratégia do ABC prevalecendo. O time de Natal levava perigo nos contra-ataques, enquanto o Caxias tinha dificuldades para concluir as suas jogadas.
SEGUNDO TEMPO
Com Alisson na vaga de Lucas Cunha, que já tinha cartão amarelo, o Caxias voltou para a segunda etapa buscando ser mais agressivo no ataque. Logo aos dois minutos, Marcelo Nunes cruzou para a área e Calyson arriscou de voleio. O goleiro fez a defesa.
O Caxias continuava com posse de bola, mas sem finalizar. Buscando melhorar a força ofensiva, o técnico grená trocou Eduardo Melo por Welder. Aos 17, o ABC chegou. Wallyson arriscou rasteiro de longe e Thiago Coelho espalmou para fora.
Com mais duas trocas, Júnior Rocha deixou o time mais ofensivo com Yann Rolim e Douglas Skilo nas vagas de Pedro Cuiabá e Iago. No primeiro lance depois das mudanças, Calyson recebeu na meia direita e finalizou para fora.
Aos 32, foi a vez de Yann aparecer com liberdade pela direita e encontrar Calyson, que chutou rasteiro e obrigou Pedro Paulo a fazer boa defesa. Aos 36, a principal chance do Caxias no jogo. Marcelo Nunes cruzou, Welder desviou e Calyson ficou livre para finalizar. O chute saiu em cima do goleiro Pedro Rocha.
Na cobrança de escanteio, não teve jeito. Yann cobrou e Welder desviou para o meio da área, onde o zagueiro Alan estava pronto para desviar para as redes: 1 a 0 Caxias.
Depois, foi só segurar o resultado e confirmar mais uma festa junto com a torcida do Caxias.
FICHA TÉCNICA
Série C do Brasileiro - 16ª rodada
Estádio Centenário
Caxias 1x0 ABC
Caxias
Thiago Coelho; Thiago Ennes, Lucas Cunha (Alisson, int.), Alan e Marcelo Nunes; Vini Guedes, Pedro Cuiabá (Yan Rollim, 24/2º) e Tomas Bastos (Mantuan, 37/2º); Iago (Douglas Skilo, 24/2º), Calyson e Eduardo Melo (Welder, 16/2º). Técnico: Júnior Rocha.
ABC
Pedro Paulo; Patric, Bruno Bispo, Richardson e Lucas Sampaio; Ian Carlo (Juninho, 28/2º), Carlos Eduardo (Jonatha Carlos, 39/2º) e Anderson Rosa (Randerson, 28/2º); Joãozinho (Matheus Rocha, 10/2º), Jenison (Daniel Troiano, 28/2º) e Wallyson. Técnico: Rodrigo Santana.
Gols: Alan (C), aos 38min, no segundo tempo.
Amarelos: Lucas Cunha, Eduardo Melo, Yann Rolim (C); Wallyson, Jonatha Carlos, Anderson Rosa, Rodrigo Santana, Lucas Sampaio, Lucas Mota (A).
Árbitro: Felipe da Silva Gonçalves Paludo, auxiliado por Marcelo Araújo Ossimo e Hugo Filemon Soares Pinto. Trio do Rio de Janeiro.