Igor Formiga explica apelido e se diz pronto para jogar pelo Juventude

O Juventude apresentou oficialmente o lateral-direito Igor Formiga, de 26 anos, como mais uma opção para o técnico Thiago Carpini. Integrado ao elenco, o jogador, que tem passagem pelo Corinthians, explicou o apelido e falou sobre suas características em campo e suas expectativas para a temporada.
— O Formiga veio de muitos anos atrás já, antes de jogar eu já tinha esse apelido porque na época que eu era mais novo o pessoal me chamava de formiga, porque eu era menor que os outros jogadores do meu bairro e aí o pessoal falava: "parece que é uma formiga jogando no meio das pessoas maiores". Eu levei para a minha vida, eu gosto, não tenho problema nenhum — revelou.
O atleta já integrou a delegação alviverde que viajou para Salvador, onde no sábado (16), o time encara o Vitória pelo Brasileirão. Sobre seu estilo de jogo, ele se descreveu como um atleta de velocidade e bom controle de bola.
— Velocidade, de um para um, consigo ter um bom controle de bola e um bom cruzamento, estou aqui para ajudar. Já conversei bastante com o pessoal da comissão técnica e estou aqui para ajudar no que for preciso — descreveu Formiga.
O jogador chegou em um momento ruim para o clube na tabela. Na penúltima colocação do Brasileirão, o Formiga demonstrou confiança na capacidade do elenco de sair da fase ruim.
— Eu vejo no grupo ali que é um grupo bastante alegre, todo mundo gosta do que tá fazendo, vejo que é um grupo que tá unido, e eu tenho certeza que a gente vai conseguir sair dessa situação — afirmou o novo lateral do Juventude.
BASE E EUROPA
Formado nas categorias de base do Corinthians entre 2018 e 2021, o lateral se mostrou grato pelo período no clube paulista e destacou a experiência que adquiriu em sua passagem pelo Portimonense, de Portugal, em 2024.
— Acredito que eu ganhei muita experiência na Europa. O futebol é um pouco diferente, mais corrido, a bola gira mais, roda mais, é muito mais rápido, mas o que eu aprendi lá foi a experiência de jogar um campeonato europeu. Creio que foi muito importante na minha carreira, sei que eu sou novo, estou começando minha carreira agora, acredito que minha passagem por Portugal fez eu crescer muito mentalmente, como pessoa e meu futebol também — concluiu Igor Formiga.