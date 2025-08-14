Igor Formiga explica apelido e se diz pronto para jogar pelo Juventude

Ex-Novorizontino, lateral Igor Formiga pode estrear pelo Juventude. Ulisses Castro / Agencia RBS

O Juventude apresentou oficialmente o lateral-direito Igor Formiga, de 26 anos, como mais uma opção para o técnico Thiago Carpini. Integrado ao elenco, o jogador, que tem passagem pelo Corinthians, explicou o apelido e falou sobre suas características em campo e suas expectativas para a temporada.

— O Formiga veio de muitos anos atrás já, antes de jogar eu já tinha esse apelido porque na época que eu era mais novo o pessoal me chamava de formiga, porque eu era menor que os outros jogadores do meu bairro e aí o pessoal falava: "parece que é uma formiga jogando no meio das pessoas maiores". Eu levei para a minha vida, eu gosto, não tenho problema nenhum — revelou.

O atleta já integrou a delegação alviverde que viajou para Salvador, onde no sábado (16), o time encara o Vitória pelo Brasileirão. Sobre seu estilo de jogo, ele se descreveu como um atleta de velocidade e bom controle de bola.

— Velocidade, de um para um, consigo ter um bom controle de bola e um bom cruzamento, estou aqui para ajudar. Já conversei bastante com o pessoal da comissão técnica e estou aqui para ajudar no que for preciso — descreveu Formiga.

O jogador chegou em um momento ruim para o clube na tabela. Na penúltima colocação do Brasileirão, o Formiga demonstrou confiança na capacidade do elenco de sair da fase ruim.

— Eu vejo no grupo ali que é um grupo bastante alegre, todo mundo gosta do que tá fazendo, vejo que é um grupo que tá unido, e eu tenho certeza que a gente vai conseguir sair dessa situação — afirmou o novo lateral do Juventude.

BASE E EUROPA

Formado nas categorias de base do Corinthians entre 2018 e 2021, o lateral se mostrou grato pelo período no clube paulista e destacou a experiência que adquiriu em sua passagem pelo Portimonense, de Portugal, em 2024.