"Idade não importa": Técnico do Juventude explica como pretende dar mais oportunidades a Nenê no Juventude

Nenê deve ter mais chances com técnico Thiago Carpini. Fernando Alves / E.C. Juventude / Divulgação

A assistência certeira de Nenê na vitória sobre o Corinthians, que marcou a estreia de Thiago Carpini no comando do Juventude, reacendeu a discussão sobre a utilização do experiente jogador na equipe. Em entrevista, o técnico explicou sua visão sobre o atleta, rejeitando a idade como fator determinante para sua escalação ou não dentro de campo.

— O Nenê sempre foi uma referência, quando eu cheguei no Juventude ele já era. Eu saio, volto e ele ainda segue sendo, mesmo não tendo tantas oportunidades esse ano — afirmou Thiago Carpini, técnico do Juventude.

Apesar de ter apenas 16 jogos na temporada, sendo nove no Brasileirão, Nenê provou sua importância com apenas 11 minutos em campo, dando o passe para o gol de Matheus Babi na última rodada. Ele começou como titular apenas um jogo, contra o Grêmio, no Jaconi. O duelo foi no dia 14 de julho e terminou com vitória dos visitante por 2 a 0. O meia ficou pouco mais de 60 minutos em campo. O técnico ressaltou que a relação profissional é prioridade e que os 44 anos do atleta não será um empecilho.

— Eu não me apego à idade. Eu falei isso para ele. O Nenê vai jogar porque ele produz. O Nenê precisa produzir, com e sem a bola — disse Carpini.

Apesar de cogitar a possibilidade de o atleta começar entre os titulares, o técnico afirmou que o processo será gradativo, devido à pouca minutagem recente.

— Se for 15 minutos, ele vai ganhar espaço para mais 20. Se for 20, ele vai fazer meio tempo. Daqui a pouco, se ele merecer oportunidade, como ele entrou e já deu uma assistência e vem ganhando espaço, por que não começar o jogo e organizar uma maneira onde a gente possa usar toda a capacidade técnica que ele tem? — ponderou Carpini, que completou sobre o desempenho: