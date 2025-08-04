Hélen Spadari tem bons resultados no Troféu Brasil de Atletismo

Hélen Spadari no Troféu Brasil 2025. Instagram / Reprodução

Natural de Pinto Bandeira, a atleta Hélen Spadari, de 28 anos, representou com destaque a Serra Gaúcha no Troféu Brasil de Atletismo 2025, a maior competição de clubes da modalidade na América latina. Competindo entre as melhores corredoras do país, Hélen participou de duas provas e obteve resultados expressivos.

Na disputa dos 3.000 metros com obstáculos, Hélen alcançou a final e terminou na oitava colocação, com o tempo de 11min3seg20. A prova exige resistência e técnica, já que os atletas enfrentam barreiras ao longo do percurso.

Já nos 5.000 metros, Hélen cruzou a linha de chegada em nono lugar na sua série. Com o tempo de 18min53seg, ela garantiu a 20ª colocação no resultado geral da prova, demonstrando consistência e dedicação em ambas as participações.