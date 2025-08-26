Grupo do Exterior interessado no Juventude tem novo executivo de futebol

Tratativas com Grupo Espanhol não envolvem o patrimônio. Neimar De Cesero / Agencia RBS

A Five Eleven Capital, grupo de investidores que negocia a compra de 90% das ações de uma futura SAF do Juventude, teve uma mudança em sua estrutura de liderança. Antonio Cordón, 61 anos, que era considerado um dos trunfos do planejamento e referência no futebol, não faz mais parte da equipe. O profissional aceitou uma proposta do Sevilla, da Espanha, onde já trabalhou, e foi anunciado com um contrato de três anos.

A saída de Cordón, que ao longo de sua carreira ocupou cargos de liderança em clubes na Europa e na Ásia, como o Villarreal e o Monaco FC, e foi diretor esportivo da seleção do Equador, não abalou os planos do grupo. Segundo Roberto Tonietto, integrante do comitê SAF do Juventude, a empresa já tem substituto com experiência para a função.

O novo nome no comando executivo de futebol da Five é o espanhol Marc Boixasa, que possui 15 anos de atuação na área e atualmente trabalha como diretor de futebol do Al-Hilal. A chegada de Boixasa, que tem passagens pelo Grupo City e clubes como Barcelona e Sevilla, reforça a seriedade do projeto, na visão de Tonietto.

— Saiu um profissional reconhecido, veio outro profissional muito reconhecido, com larga experiência, largo conhecimento. E não é só no futebol. Eles têm profissionais muito capacitados também na área física, na área médica, na área de eventos — declarou Tonietto à Rádio Gaúcha Serra.

O integrante do comitê do Juventude também fez questão de ressaltar o trabalho do grupo Five Eleven e de onde vem suas receitas:

— Quem está por trás são investidores. É uma empresa de mais de 100 anos, não precisa dizer, não precisa falar sobre isso. São só alguns detalhes. Trabalham na agropecuária, são donos da Sky no Brasil. Enfim, é só olhar aí. Quem criou foi um dos idealizadores de ligas também, da La Liga, da Espanha. Então, não são amadores. São profissionais que eu acho que vão nos trazer bastante know-how (conhecimento) — pontuou Tonietto.

A SAF, segundo Tonietto, é um modelo que está em alta no mundo do futebol e o Juventude precisa aproveitar essa "janela" para crescer.

— Essa janela, se o Juventude entrar, claro, tem um caminho muito grande. Vai ser a janela da SAF. A gente tem que aproveitar com conheciment. Ou seja, vem as empresas, se tira o conhecimento, para depois ficar no clube se algum dia sair — finalizou.