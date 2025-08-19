Gramado anuncia equipes e novidades para competição de futebol sub-16, em setembro

Duelo reúne as categorias de base de grandes clubes brasileiros. Copa Gramado Laghetto / Divulgação

De 18 a 24 de setembro, a Serra Gaúcha receberá a 5ª Copa Gramado Laghetto Sub-16. Reunindo grandes equipes do futebol brasileiro, os jogos acontecem na Vila Olímpica da Várzea Grande e no Complexo Esportivo do Ernestão, em Gramado.

As dez equipes estão distribuídas em dois grupos. Na Chave A, estarão Inter, Atlético-MG, Gramadense, Fortaleza e Criciúma. Na Chave B, Athlético-PR, Grêmio, Juventude, Cuiabá e Botafogo.

As disputas iniciais acontecem de 18 a 22 de setembro. As duas melhores equipes de cada chave se classificam para as semifinais, que acontecem no dia 23, véspera da final com os dois clubes vencedores.

— O evento, em sua quinta edição, se consolida no cenário esportivo nacional. O turismo esportivo da cidade movimenta nossa economia, Gramado é referência no futebol, e entra no cenário esportivo de grandes clubes no país, e tem tudo para crescer ainda mais — destaca o Secretário de Esportes de Gramado, Lucas Roldo.

Na edição deste ano, também será realizado o torneiro de Futebol Feminino Sub-16. A competição acontece de 1º a 4 de outubro, reunindo as equipes de Grêmio, Inter, São Paulo e Criciúma.

1ª Rodada — 18/10/2025

Vila Olímpica da Várzea Grande em Gramado

9h15min — Criciúma x Atlético-MG

11h — Fortaleza x Gramadense

14h — Botafogo x Athlético-PR

15h45min — Cuiabá x Juventude