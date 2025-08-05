Esportes

Em alta
Notícia

Gols, assistências, superação e confiança em alta: como Tomas Bastos se tornou referência do Caxias

Camisa 10 é o capitão do time na campanha que dá ao clube a liderança isolada do Campeonato Brasileiro da Série C

Rafael Rinaldi

Repórter Pioneiro e Gaúcha Serra

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS