Gols, assistências, superação e confiança em alta: como Tomas Bastos se tornou referência do Caxias

Tomas Bastos entrou em campo em 14 das 15 rodadas da Série C 2025. Vitor Soccol / Ser Caxias/Divulgação

Um dos pontos fortes da campanha que está garantindo a liderança da Série C do Campeonato Brasileiro ao Caxias, após 15 rodadas disputadas, veste a camisa 10. Com gols, assistências e uma dose extra de superação, Tomas Bastos se afirmou como a principal referência técnica da equipe de Júnior Rocha.

Aos 33 anos, o meia atuou em 14 das 15 partidas da equipe na competição. Superando as dores no joelho e a lesão que sofreu no adutor da coxa, Tomas Bastos só ficou fora da partida com o Anápolis, quando recebeu o terceiro cartão amarelo na partida anterior. Nada para o ímpeto do atleta em tentar contribuir com o time.

— Acho que todos estão confiantes. No começo da competição tivemos alguns lesionados. Você tem que estar preparado. Cada um sabe o seu limite. Todo mundo tem que dar o seu melhor. O cara não pode se enganar. Algum momento você vai ter lesão. Eu tive aquela lesão no adutor. E cada um tem sua dor, tem que se superar. Acho que o Caxias é isso — destacou o capitão grená, que ainda lembrou da importância do trabalho feito pelo preparador físico Tiago Cetolin:

— Tem um cara que é bom lembrar, que é o nosso preparador físico. O Cetolin, que no ano passado foi bastante cobrado. E quando você tem uma equipe ajustada e com o trabalho que ele vem fazendo, isso faz a diferença. Hoje, estamos tão bem fisicamente. Deu para ver nesses últimos dois jogos (Ponte Preta e Ypiranga). Acho que é manter, e ter a humildade de cada vez estar se preparando mais para a gente alcançar coisas maiores na competição.

Entrosamento com o centroavante e o quase gol que Pelé não fez

As assistências de Tomas Bastos tem feito outros jogadores do elenco grená crescerem de rendimento e aumentarem o nível de confiança. Prova disso é o centroavante Eduardo Melo. O camisa 39 marcou dois dos três gols de cabeça na Série C com passes de Tomas Bastos Foi assim nas vitórias fora de casa sobre Botafogo-PB e Ypiranga.

— O Eduardo é um cara que eu sempre falo com ele, que tem uma impulsão impressionante. É um cara que sobe muito de cabeça. Acho que quando você levanta a bola ali do jeito que foi, a probabilidade dele ganhar é muito alta — admitiu Tomas Bastos.

Na vitória sobre o Ypiranga, o meia grená ainda quase fez o gol do meio-campo que Pelé, por vezes, tentou sem sucesso, ao ver o goleiro do Canarinho, Zé Carlos, adiantado.

— Claro que eu queria ter feito o gol. Mas o que é mais importante é a vitória. A gente sabia da dificuldade que ia ser. O campo estava pesado. Mas acho que a gente se preparou para isso. A cada jogo vemos a evolução da nossa equipe. Quem entra está dando conta do recado. Acho que é manter isso nessa reta final de competição.