Goleiro e lateral-direito chegam a Caxias do Sul e serão reforços do Juventude

Formiga (E) atuou em 19 partidas pelo time paulista neste ano. Higor Basso / Novorizontino,Divulgação

Após a chegada de Thiago Carpini, o Juventude voltou ao mercado e acertou duas contratações. O goleiro Jandrei chega por empréstimo do São Paulo, enquanto o lateral-direito Igor Formiga vem em definitivo após duas temporadas no Novorizontino.

Os dois atletas já estão em Caxias do Sul, acertam os detalhes burocráticos e devem ficar à disposição do técnico para o compromisso diante do Vitória, sábado (16), fora de casa, na abertura do segundo turno do Brasileirão.

Jandrei é um pedido de Thiago Carpini, com quem trabalhou no tricolor paulista. O goleiro tem 32 anos e é natural de Itaqui, no interior gaúcho. Ele disputou as últimas quatro temporadas pelo São Paulo e antes defendeu Santos, Chapecoense, Athletico-PR, Genoa-ITA, Atlético Tubarão-SC, Novo Hamburgo e Inter.

Jandrei em ação pelo São Paulo, na Copa do Brasil. Rubens Chiri / sãopaulofc.net,divulgação

Já Igor Formiga tem 26 anos e iniciou a carreira na base do Nova Iguaçu. Por longo período esteve vinculado ao Corinthians, onde se profissionalizou. Também atuou por Ponte Preta, Cruzeiro e Portimonense-POR, antes de chegar ao Novorizontino, em 2024.