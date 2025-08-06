Goleiro deixa o elenco do Juventude para sequência do Brasileirão

Goleiro Marcão sofreu 11 gols em seis jogos pelo Juventude no Brasileirão. Fernando Alves / E.C. Juventude / Divulgação

O Juventude confirmou a saída do goleiro Marcão de seu elenco. O atleta, que chegou ao clube nesta temporada após defender o Amazonas, não faz mais parte do grupo de jogadores para a sequência do Campeonato Brasileiro e já se despediu do time alviverde.

Aos 33 anos, Marcão teve uma passagem discreta pelo Juventude, participando de apenas seis jogos na temporada e não conseguiu conquistar o seu espaço na equipe. Sua última atuação com a camisa alviverde foi em junho, na derrota por 2 a 0 para o Grêmio, no Estádio Alfredo Jaconi. Ele ainda esteve em campo na goleada por 5 a 0 para o Fortaleza nesta temporada.

A saída de Marcão ocorre em um momento em que a posição de goleiro no Juventude conta com diversas opções, mas nenhum titular absoluto. O posto de titular tem sido ocupado por Gustavo, que ficou de fora da derrota contra o Santos por motivos particulares. Além dele, o clube tem Ruan Carneiro, que defendeu a equipe na recente derrota para o time paulista, o recém-contratado goleiro uruguaio Gastón, e o jovem Zé Henrique, que completa o elenco na posição.