Esportes

Baixa
Notícia

Goleiro deixa o elenco do Juventude para sequência do Brasileirão

Clube conta com outros quatro atletas para a posição, sendo um jovem. A disputa pela camisa 1 alviverde segue para a sequência da temporada e ninguém ainda se firmou como titular absoluto neste ano

Tiago Nunes

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS