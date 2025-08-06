Goleiro deixa o elenco do Juventude para sequência do Brasileirão

O Juventude confirmou a saída do goleiro Marcão de seu elenco. O atleta, que chegou ao clube nesta temporada após defender o Amazonas, não faz mais parte do grupo de jogadores para a sequência do Campeonato Brasileiro e já se despediu do time alviverde.
Aos 33 anos, Marcão teve uma passagem discreta pelo Juventude, participando de apenas seis jogos na temporada e não conseguiu conquistar o seu espaço na equipe. Sua última atuação com a camisa alviverde foi em junho, na derrota por 2 a 0 para o Grêmio, no Estádio Alfredo Jaconi. Ele ainda esteve em campo na goleada por 5 a 0 para o Fortaleza nesta temporada.
A saída de Marcão ocorre em um momento em que a posição de goleiro no Juventude conta com diversas opções, mas nenhum titular absoluto. O posto de titular tem sido ocupado por Gustavo, que ficou de fora da derrota contra o Santos por motivos particulares. Além dele, o clube tem Ruan Carneiro, que defendeu a equipe na recente derrota para o time paulista, o recém-contratado goleiro uruguaio Gastón, e o jovem Zé Henrique, que completa o elenco na posição.
Com a saída de Marcão, o Juventude segue sua reformulação totalizando 11 atletas que deixaram o Estádio Alfredo Jaconi desde a parada para o Mundial de Clubes no meio do ano. Os outros foram: Jean Carlos (meia), Petterson (atacante), Kawan (zagueiro), Gabriel Souza (lateral-direito), Kelvi (volante), Maurício Garcez (atacante), Felipinho (lateral-esquero), Davi Góes (volante emprestado ao Palmeiras) e Vitor Pernambuco (atacante).