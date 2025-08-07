Fora de casa, Juventude perde para o Fluminense no Brasileirão Sub-17

Encerrando a 13ª rodada do Brasileirão Sub-17, o Juventude foi derrotado pelo Fluminense por 1 a 0, nesta quinta-feira (7), no Estádio Marcelo Vieira, em Xerém.
Com o resultado, o time de Márcio Ebert está na 13ª colocação da tabela, com 18 pontos. A equipe acumula cinco vitórias, três empates e cinco derrotas no campeonato nacional.
Na próxima rodada, os guris alviverdes recebem o Botafogo, no Estádio Homero Soldatelli, na quarta-feira (13), às 15h.
O primeiro tempo terminou empatado sem gols. Na segunda etapa, em uma cobrança de escanteio, o zagueiro Fábio José estava sozinho dentro da área e marcou o único gol do jogo para o Fluminense.
O Papo atuou com Guilherme; Pedro Souza, Fred, Augusto Mezzomo (Gabriel Gosmann), Edson Caruaru (Lucas Telles) e Bolt; Nicholas Begliardi e Pedro Affonso (Bolis); Paulinho (Max), João Scatolin e Felipinho (Nathan).