Esportes

1 a 0
Notícia

Fora de casa, Juventude perde para o Fluminense no Brasileirão Sub-17

Verdão chegou à sua quinta derrota, todas longe do Estádio Homero Soldatelli, sede dos guris alviverdes

Camila Corso

Jornal Pioneiro

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS