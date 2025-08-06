Esportes

13ª rodada
Notícia

Fora de casa, Juventude enfrenta o Fluminense pelo Brasileirão Sub-17

Em busca de uma vaga no G-8, o Papo joga nesta quinta-feira (7), às 15h, no Estádio Marcelo Vieira

Camila Corso

Jornal Pioneiro

