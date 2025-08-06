Fora de casa, Juventude enfrenta o Fluminense pelo Brasileirão Sub-17

Pela 13ª rodada do Brasileirão Sub-17, o Juventude encara o Fluminense, em um confronto direto em busca de uma vaga no G-8. Jogo acontece nesta quinta-feira (7), às 15h, na Estádio Marcelo Vieira, em Xerém.
Atualmente, o Verdão é 13º colocado na tabela, com 18 pontos. Tem cinco vitórias, três empates e quatro derrotas. Os cariocas têm a mesma pontuação do Papo, mas ocupam a 12º posição pelo saldo de gol.
Na última rodada, o Papo foi goleoado pelo Atlético-MG por 6 a 0, na Arena MRV. Jogando em casa, o Tricolor venceu o Athletico-PR por 3 a 2.
Na primeira fase do Campeonato Brasileiro, as 19 equipes se enfrentam em único turno. Os clubes do G-8 disputam às quartas de final em jogo único, com o melhor colocado da primeira fase jogando em casa. As semifinais acontecem da mesma forma. A final tem jogos de ida e volta.