Fora de casa, Farrapos vence o Pasteur-SP e segue invicto no Super 12

Equipe alviverde conseguiu resultado importante por uma vaga na final do campeonato. Fernando Toledo / Divulgação

O Farrapos segue com uma campanha impecável no Super 12, o Campeonato Brasileiro de Rugby. No sábado (16), pela segunda rodada do Hexagonal, o time de Bento Gonçalves foi até Guarulhos e derrotou os paulistas do Pasteur por 43 a 13.

O resultado marcou a maior vantagem do time gaúcho sobre o rival, uma das potências da modalidade. Os tries do Farrapos foram marcados por Lafa (3), Civardi (2) e Diogo, com conversões de Facundo Flores. O time lidera a segunda fase da competição junto com o Jacareí-SP. Os paulistas levam a melhor apenas no saldo de pontos.

Na terceira rodada, no dia 23, o Farrapos recebe o São José, em Bento Gonçalves, em duelo crucial por vaga na final.

2ª rodada

Hexagonal do Super 12

Poli-SP 32 x 25 São José-SP

Pasteur-SP 13 x 43 Farrapos

Charrua 0 x 76 Jacareí-SP

CLASSIFICAÇÃO