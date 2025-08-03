FGF adia jogos decisivos das quartas de final da Divisão de Acesso; saiba quando jogam Veranópolis e Gramadense

Jogos acontecerão apenas na terça-feira (5). Ulisses Castro / Agencia RBS

A Federação Gaúcha de Futebol (FGF) adiou a rodada decisiva das quartas de final da Divisão de Acesso que seriam realizadas neste domingo (3) em virtude das condições climáticas no Estado. Com isso, Veranópolis e Gramadense só voltarão a campo na terça-feira (5), às 19h30min.

A entidade alegou que "buscando manter o equilíbrio técnico da competição e resguardar a integridade física de atletas e demais profissionais envolvidos", os jogos de volta das quartas de finais do Gauchão Série A2 foram adiados.

As partidas que ocorreriam neste domingo (3), às 15h, serão disputadas na próxima terça-feira (5), às 19h30min.

Confira como ficou a rodada:

Terça-feira (5), às 19h30min

Passo Fundo x Veranópolis, Vermelhão da Serra

Novo Hamburgo x Gramadense, Estádio do Vale

Aimoré x Lajeadense, Cristo Rei