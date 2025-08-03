Esportes

Mau tempo
Notícia

FGF adia jogos decisivos das quartas de final da Divisão de Acesso; saiba quando jogam Veranópolis e Gramadense

Forte chuva neste domingo (3) obrigou entidade a transferir partidas dando prioridade ao equilíbrio técnico e integridade dos atletas que disputam a competição

Pioneiro

