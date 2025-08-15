Farrapos visita o Pasteur-SP pelo Hexagonal do Super 12

Equipe alviverde busca repetir o feito de 2024. Kévin Sganzerla / FRC / Divulgação

Neste sábado (16), o Farrapos encara o Pasteur-SP, pelo Hexagonal do Campeonato Brasileiro de Rugby — o Super 12. O confronto acontece em Guarulhos, em São Paulo.

Em seu primeiro desafio fora de casa na fase em que define os finalistas da competição, o Alviverde busca defender sua invencibilidade na edição do nacional.

Leia Mais Igor Formiga explica apelido e se diz pronto para jogar pelo Juventude

O time comandado por Guilherme Coghetto busca, assim como no ano passado, derrotar seu adversário como visitante. Em 2024, venceu os paulistas pela semifinal da Copa do Brasil de Rugby XV, por 24 a 22. Depois, no Hexagonal do Super 12, venceu por 19 a 7, garantindo uma vaga na final.