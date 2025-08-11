Esportes

Rugby
Notícia

Farrapos vence o Charrua no primeiro confronto do Hexagonal do Super 12

Equipe da Serra foi superior no clássico gaúcho e conquistou a primeira vitória na segunda fase, que vai definir os dois finalistas do torneio nacional

Camila Corso

Jornal Pioneiro

