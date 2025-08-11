Farrapos vence o Charrua no primeiro confronto do Hexagonal do Super 12

Alviverde saiu atrás no placar, mas se recuperou e garantiu o triunfo em casa. Kévin Sganzerla / FRC / Divulgação

Pelo primeiro confronto do Hexagonal do Campeonato Brasileiro de Rugby, o Super 12, o Farrapos superou o rival gaúcho Charrua, de Porto Alegre, pelo placar de 38 a 3. A partida aconteceu neste sábado (9), no Estádio da Montanha, em Bento Gonçalves.

Na fase de grupos do campeonato nacional, o Farrapos conquistou 100% de aproveitamento. Nesta segunda etapa, busca manter-se entre os dois melhores para garantir sua vaga na final do Super 12. Mesmo com desfalques importantes, conquistou o triunfo na largada e é o segundo colocado, atrás do Jacareí-SP, por conta do saldo de pontos.

Após a vitória sobre o Charrua, o Farrapos ainda tem os paulistas São José, Pasteur, Jacareí e Poli para enfrentar no Hexagonal. As equipes duelam em turno único, e os dois melhores colocados avançam à final do campeonato.