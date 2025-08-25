Esportes

Rugby
Notícia

Farrapos derrota o São José-SP em Bento Gonçalves e segue invicto no Super 12

Em casa, a equipe alviverde venceu os paulistas por 33 a 0 e manteve a vice-liderança na competição

Camila Corso

Jornal Pioneiro

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS