Farrapos derrota o São José-SP em Bento Gonçalves e segue invicto no Super 12

No sábado (23), o Farrapos venceu o São José-SP por 33 a 0 e manteve a invencibilidade no Campeonato Brasileiro de Rugby, o Super 12. Pela terceira rodada do Hexagonal, a partida aconteceu no Estádio da Montanha, em Bento Gonçalves.
Com o resultado, o Farrapos segue na vice-liderança com 15 pontos, mesma pontuação que o líder Jacareí-SP, superior nos saldo de pontos.
Com o campo pesado por conta da chuva, o jogo foi de muitos embates físicos. Os forwards alviverdes foram protagonistas, com uma ótima atuação sobre a defesa paulista. A primeira parte da disputa terminou em 19 a 0 para os mandantes.
Na etapa final, o Farrapos seguiu ofensivo e foi pouco agredido pelo São José-SP, mantendo o jogo em seu campo de ataque. Ampliando a vantagem, o time do técnico Guilherme Coghetto encerrou a partida em 33 a 0.
O próximo adversário do time de Bento Gonçalves é a Poli-SP, terceira colocada, com 10 pontos. O confronto direto pela vaga na final da competição ocorre no sábado, dia 6 de setembro, também no Estádio da Montanha.