Executivo de futebol de grupo interessado em SAF do Juventude assume clube na Espanha

Antonio Cordón tem vasta experiência no cenário europeu. Olympiacos / Divulgação

A empresa Five Eleven Capital tem interesse em investir em uma futura SAF do Juventude. O grupo espanhol conta com dois fundos de investimentos e negocia com o alviverde desde o ano passado.

O tema é tratado por um comitê de negociação dentro do Estádio Alfredo Jaconi e na próxima terça-feira (12) o Conselho Deliberativo alviverde irá se reunir para votar se as negociações vão prosseguir ou não.

O grupo do Exterior é composto por 10 profissionais com expertise no cenário financeiro, administrativo, jurídico e desportivo europeu. Contudo, a Five Eleven sofreu uma baixa. Trunfo do planejamento e homem referência no futebol, Antonio Cordón, 61 anos, não consta mais na relação de trabalho da Five.

Cordón foi anunciado pelo Sevilla, da Espanha, com um contrato de três anos. Cordón começou os trabalhos no dia 10 de julho após a demissão de Víctor Orta.

VISITA AO JACONI

Cordón já esteve em Caxias do Sul e acompanhou a partida de estreia do Juventude na Série A do Brasileirão, quando o Verdão venceu o Vitória por 2 a 0, no dia 29 de março. Ele conheceu a estrutura do clube e também viu jogos das categorias de base do time, em Flores da Cunha.

Cordón era visto como um ponto importante na negociação. A sua experiência pelo futebol europeu poderia ser um diferencial para assumir o projeto da Five Eleven, que tem como planejamento assumir o controle de cinco clubes no mundo. A empresa não anunciou o substituto de Córdon.

CARREIRA DE PESO

Ao longo de sua carreira, Cordón ocupou cargos de liderança em clubes na Europa e na Ásia, incluindo o desenvolvimento das categorias de base do Villarreal, da Espanha, e do Monaco FC. Ele também foi diretor esportivo da seleção do Equador. Com a pandemia da covid-19, ele foi desligado em 2020.

Até fevereiro de 2023, atuou como Diretor Geral de Esportes do Real Betis, clube da primeira divisão espanhola. Em 1º de junho de 2023, Cordón assumiu a Diretoria de Futebol do Olympiacos FC, na Grécia.