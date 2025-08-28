Esportes

Olho no rival
Notícia

Ex-atacante do Juventude no elenco e desfalques após pancadaria na Série C: o que está em jogo para o Maringá contra o Caxias

Equipe paranaense entra em campo com duas missões neste sábado (30). Time tem chances de ser rebaixado, mas também pode terminar como adversário grená no quadrangular

Rafael Rinaldi

Repórter Pioneiro e Gaúcha Serra

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS