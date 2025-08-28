Ex-atacante do Juventude no elenco e desfalques após pancadaria na Série C: o que está em jogo para o Maringá contra o Caxias

Robertinho atuou em 10 partidas pelo Ju em 2023. Porthus Junior / Agencia RBS

Diferente do Caxias, que já está classificado como líder da primeira da fase na Série C 2025, o Maringá joga a vida no duelo deste sábado (30), pela última rodada da primeira fase, no Estádio Willie Davids. A equipe paranaense briga contra o rebaixamento e possui ainda remotas chances de classificação no G-8.

Em 15º lugar, com 22 pontos, os paranaenses têm três a mais do que o Itabaiana, primeira equipe no Z-4, e estão a dois do Ituano, o oitavo colocado. Se conseguir a improvável classificação em oitavo, o Maringá ainda pode terminar como adversário do Caxias no quadrangular do acesso.

Um quadro não muito animador pra quem teve um primeiro semestre promissor. No Estadual, o clube chegou à decisão, mas acabou perdendo a taça nos pênaltis para o Operário, depois de deixar pra trás o Coritiba, nas quartas de final, e o Athletico, nas semifinais.

Na Copa do Brasil, o clube chegou à terceira fase. Eliminou o Juventude, em jogo único no interior paranaense na 1ª fase, vitória por 1 a 0; União-TO, na etapa seguinte e parou apenas diante do Atlético-MG, após um empate e uma derrota.

Ex-Papo no elenco

O elenco do técnico Rodrigo Chipp ainda conta com um ex-atleta do Juventude, o atacante Robertinho. O jogador natural de Taquara fez parte do elenco que conquistou o acesso alviverde à Série A em 2023. Mas ele não foi peça determinante da equipe de Thiago Carpini, atuando em 10 jogos, sem marcar gols.

Pelo Maringá, em 33 jogos nesta temporada, ele anotou apenas um gol, com uma assistência, e tem sido reserva na equipe.

Confusão em Sergipe gera desfalques

O Maringá vem de um empate em 2 a 2 com o Itabaiana, fora de casa, pela 18ª rodada da Série C. Mas o que mais chamou a atenção no duelo disputado em Sergipe no último fim de semana é a confusão com pancadaria generalizada no pós-jogo.

Nove atletas e integrantes da comissão técnica das duas equipes acabaram sendo expulsos, quatro deles do Maringá: o meia Buga (por dar uma voadora em Robinho, do Itabaiana), o atacante Luiz Fernando (por trocar socos e chutes com Robinho), o meia Matheus Melo (por atingir com socos e chutes João Victor, do Itabaiana) e o auxiliar Cyro Pedroso (por ter confrontado o técnico Gilson Kleina, o que deu início ao tumulto).