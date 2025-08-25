Estreia, confiança e ajuda do irmão: Luan Freitas comenta sobre sua primeira partida pelo Juventude

Equipe alviverde perdeu a primeira partida sob o comando de Thiago Carpini. Porthus Junior / Agencia RBS

O placar da derrota do Juventude para o Botafogo, no último domingo, não traduz realmente o que foi a partida no Estádio Alfredo Jaconi. O alviverde saiu na frente, mas perdeu por 3 a 1 para o time carioca. O adversário soube aproveitar os espaços nos contra-ataques para interromper uma marca de 29 anos sem vencer o Verdão na casa jaconera.

A partida do final de semana contou com um rosto conhecido do torcedor, mas que entrou em campo pela primeira vez com a camisa alviverde. Luan Freitas fez a sua estreia pelo Juventude. O novo reforço analisou o placar e a atuação:

— Fizemos um bom jogo, muito feliz de poder estrear por essa camisa, tão tradicional. O resultado é muito longe do que a gente esperava, e buscou para conseguir. O jogo foi bom, as duas equipes chegaram e eles foram letais nas chegadas deles. Mas é trabalhar, corrigir o que tem para corrigir, porque a próxima semana a gente já tem uma pedreira fora de casa e precisa vencer — contou Luan Freitas, que destacou o apoio de Carpini para sua estreia:

— O professor me deu muita confiança. Nessas horas a gente não conhece muito o pessoal, mas tem que se adaptar. E falar, o importante é se comunicar ali no jogo. Eu vinha jogando lá (no Paysandu), então acabou que ficou mais fácil.

Luan Freitas é cara conhecida do torcedor jaconero, pois ele é irmão gêmeo de Lucas Freitas, que defendeu o alviverde na temporada passada e hoje atua pela Vasco.

— O meu irmão teve muito sucesso aqui. E, cara, eu pretendo seguir os passos dele. Que a gente possa sair dessa situação o mais rápido possível, porque o Juventude tem cada a ano que passa se reestruturado. E está bonito, está tudo certinho. Então a gente tem tudo para sair dessa situação e permanecer — disse Luan, que completou sobre o irmão: