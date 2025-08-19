"Estamos prontos como equipe", avalia técnico do Caxias sobre utilização de reservas contra o Tombense

Técnico do Caxias, Júnior Rocha gostou da atuação da equipe. Vitor Soccol / Caxias,Divulgação

O Caxias empatou em 0 a 0 com o Tombense, fora de casa, pela Série C do Brasileirão. Foi a primeira igualdade do time de Júnior Rocha na competição.

O Grená já está classificado aos quadrangulares do acesso. Sendo assim, o técnico optou por escalar uma equipe completamente reserva em Tombos.

— Fantástica a apresentação da equipe hoje. Obviamente, não era a equipe que vinha atuando todos os jogos, a gente conseguiu repetir várias vezes a escalação, e a gente veio com uma equipe alternativa hoje justamente pra oportunizar os atletas que vinham entrando bem ou que ainda não tinham iniciado a partida. E eu fiquei muito feliz porque eu vi hoje que nós estamos prontos. Estamos prontos como equipe. Em termos de organização, competitividade, entendendo a competição, óbvio que a gente queria a vitória hoje aqui — analisou o técnico grená.

Mesmo com o time todo reserva, o Caxias teve condições de vencer a partida em Minas Gerais. A equipe grená manteve a mesma ideia de jogo e organização tática dos titulares. Este ponto foi valorizado pelo técnico Júnior Rocha.

— Colocar todos no mesmo contexto, porque merecem, são comprometidos para isso, a entrega do dia a dia lá é muito grande, a gente conseguiu evoluir muito. Temos bastante coisa ainda para ajustar, alguns pontos bem importante, principalmente aquele último terço ali. Conseguimos realizar um bom jogo, criar jogadas organizadas e sincronizadas, ofensivas que a gente treina bastante lá, exaustivamente — contou o treinador.

O próximo compromisso do Caxias é no Estádio Centenário pela penúltima rodada da primeira fase da Série C do Brasileirão. No sábado, às 17h, o Grená enfrenta o Brusque. A direção fez uma promoção de ingressos ao valor de R$ 10 até sexta-feira.



