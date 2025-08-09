"Estamos numa sintonia boa e no caminho certo", diz técnico do Caxias após vitória diante do ABC

Técnico Júnior Rocha não gostou da atuação do Caxias no primeiro tempo. Porthus Junior / Agencia RBS

O Caxias reafirma sua força no Estádio Centenário. O time grená venceu o ABC, por 1 a 0, neste sábado (9), e chegou à oitava vitória consecutiva em casa na Série C. Mesmo com uma atuação abaixo do que a equipe já apresentou, os comandados de Júnior Rocha souberam resistir e garantir o resultado, mantendo a invencibilidade como mandante.

A torcida grená já está acostumada com a solidez da equipe em seus domínios e celebrou mais um resultado importante que reforça o sonho pelo acesso.

— A conversa do intervalo foi num tom tranquilo. Nós estávamos satisfeitos até agora com a nossa postura e a nossa performance. Não condiz com o que fizemos até agora. Foi o primeiro tempo mais abaixo desde que chegamos. Muitos erros de passe, nível de concentração e até interesse pelo jogo. Não podemos cometer isso. No intervalo conversamos. É um grupo de homens que tem crédito. Tínhamos outra postura. Voltamos outra equipe no segundo tempo. O torcedor merece. Um jogo difícil — comentou o técnico Júnior Rocha.

No retorno do intervalo, o Caxias mostrou outra postura. A saída de Lucas Cunha, amarelado, para a entrada de Alisson foi o primeiro sinal da mudança. Com o passar da segunda etapa, Yann Rolim, Mantuan, Douglas Skilo e Welder também vieram do banco e, mais uma vez, foram decisivos.

A jogada do gol nasceu justamente dessa força reserva: escanteio cobrado por Yann, desvio de Welder e conclusão precisa do zagueiro Alan. O Centenário vibrou com a oitava vitória em casa, construída na superação e na profundidade do elenco.

— A troca foi pelo cartão (Alisson no lugar do Lucas Cunha). A gente estava exposto no contra-ataque. As outras foram para deixarmos o time com poder de criação melhor. O Yann é um meia de origem, tem um passe mais refinado, finalização. É bom ter essas alternativas para ficar ainda mais ofensivo. Gostei das entradas. Mais uma vez, quem entrou decidiu o jogo para nós — explicou o treinador.

Faltando três rodadas para o fim da primeira fase da Série C, o Caxias encaminha a liderança com autoridade. São três vitórias consecutivas e 100% de aproveitamento no Centenário, onde a equipe se mostra quase imbatível. A solidez em casa e a força do elenco desenham um time competitivo e cada vez mais pronto para lutar pelo acesso.

— Estamos numa sintonia boa e no caminho certo. Temos que manter nesses últimos três jogos e não se perder, manter a competitividade e o nível de concentração, o foco por vitórias. O quadrangular final terá um nível de exigência alto. Não podemos terminar em baixo, mesmo praticamente já garantindo a primeira colocação — finalizou o treinador.

Com a derrota da Ponte Preta, por 2 a 1, para o Botafogo-PB, o Caxias depende de apenas dois resultados no domingo para confirmar matematicamente a primeira colocação. Londrina e Náutico precisam empatar e o São Bernardo no máximo pode empatar com o Retrô, fora de casa.

Na próxima rodada, o Caxias enfrenta o Tombense, na segunda-feira (11), 19h30min, em Minas Gerais.