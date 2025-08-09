Esportes

Líder 
Notícia

"Estamos numa sintonia boa e no caminho certo", diz técnico do Caxias após vitória diante do ABC

Equipe treinada por Júnior Rocha alcançou o oitavo resultado positivo no Estádio Centenário nesta Série C e encaminhou a liderança na primeira fase da competição

Eduardo Costa

Repórter, narrador e apresentador

Enviar emailVer perfil

Rafael Rinaldi

Repórter Pioneiro e Gaúcha Serra

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS