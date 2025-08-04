"Estamos no caminho certo, mas temos que seguir com os pés no chão", afirma técnico do Caxias sobre vaga antecipada à segunda fase da Série C

Grená chegou aos 33 pontos na liderança da Série C Vitor Soccol / SER Caxias/Divulgação

Mais uma vitória fora de casa, liderança e classificação antecipada aos quadrangulares do acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. O torcedor do Caxias teve um domingo (3) de luxo após a vitória da equipe fora de casa contra o Ypiranga. Eduardo Melo garantiu os três pontos longe de casa. Porém, ele contou com uma grande ajuda. O goleiro Thiago Coelho foi determinante no segundo tempo.

Após o jogo, marcado pela forte chuva no Estádio Colosso da Lagoa, o técnico Júnior Rocha comentou sobre a classificação antecipada, faltando quatro rodadas para o fim da primeira fase.

- A nossa coletividade é muito forte. Os atletas se entregam demais, andam juntos, têm evoluído nos treinos táticos. Acho que estamos no caminho certo, mas temos que seguir com os pés no chão, nós não ganhamos nada ainda. A gente classificou para outra fase, outra fase é um outro campeonato. É muito mais difícil do que essa primeira, porque são menos jogos, provavelmente nós vamos pegar times de massa e times que investiram bem, mas nós vamos com as nossas virtudes, com as nossas qualidades, e eu creio muito que vamos conseguir os objetivos do clube esse ano - declarou o técnico Júnior Rocha em entrevista à Rádio Caxias.

Leia Mais Caxias bate o Ypiranga e assegura classificação antecipada à segunda fase da Série C

Com a vitória, o time segue na liderança com 33 pontos. O Caxias fez um primeiro tempo muito bom, seguro e sem correr riscos. O time da Serra controlou as ações do jogo e fez o seu gol. Na etapa final, o Ypiranga equilibrou e a forte chuva ficou mais forte, tornando ainda mais movimentada a partida. O time de Erechim buscou empatar de todas as formas, mas parou no goleiro Thiago Coelho.

- A gente estava muito bem no jogo até a chuva descambar no segundo tempo. Aí ficou um jogo mais direto, um jogo mais de força, mais ou menos parecido com o jogo da Ponte Preta. E aí não conseguimos mais colocar a bola no chão, circular, a partida perdeu as características. Colocamos mais um zagueiro para bola aérea, o Alysson, porque a gente tem um pouco de deficiência, começamos a sofrer um pouquinho mais - declarou o técnico do Grená, que completou:

- Diante de todas as dificuldades, os atletas foram muito valentes, mérito total deles. Eles têm feito um campeonato maravilhoso e que a gente siga nessa humildade, comprometimento, entrega do dia a dia lá, que as coisas vão melhorar.