Esportes

Líder isolado
Notícia

"Estamos no caminho certo, mas temos que seguir com os pés no chão", afirma técnico do Caxias sobre vaga antecipada à segunda fase da Série C

Grená venceu o Ypiranga fora de casa, na 15ª rodada da Terceira Divisão Nacional e garantiu presença nos quadrangulares do acesso à Série B com quatro rodadas para o fim da primeira fase

Tiago Nunes

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS