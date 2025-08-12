"Essa vitória não foi do Carpini, é mérito 100% dos atletas", afirma técnico do Juventude após time derrotar o Corinthians

Treinador começou com pé direito sua segunda passagem pelo Ju. Porthus Junior / Agencia RBS

Na volta de um velho conhecido à casamata do Alfredo Jaconi, o Juventude derrotou o Corinthians por 2 a 1, quebrou a série de quatro derrotas seguidas e voltou a respirar na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro.

Estreante da noite, o técnico Thiago Carpini quis dividir a responsabilidade pela vitória com o grupo de atletas.

— Antes de mais nada, eu quero ressaltar que essa vitória não foi do Carpini, da minha comissão, da minha chegada. Claro que tem o nosso trabalho, mas essa vitória é mérito 100% dos atletas. Quando cheguei, eu disse que aceitei o convite porque eu acreditava e acredito no potencial desses atletas e acredito que é possível, de alguma maneira, contribuir para essa retomada — apontou o treinador.

Depois de agradecer o apoio da torcida na fria noite desta segunda-feira (11) e do trabalho da direção do clube, Thiago Carpini ainda falou das apostas que fez para vencer o Corinthians, sobretudo na escalação do zagueiro Cipriano, que não atuava desde fevereiro pelo Gauchão.

— Em relação às escolhas, eu acho que também a função do treinador é recuperar atletas, não chegar aqui e pedir seis, sete contratações, até porque não é possível, não cabe no orçamento. Eu não acredito que um atleta com o potencial técnico que ele tem (Cipriano), com a boa estatura e apesar da estatura também uma boa velocidade, não pudesse contribuir também com o processo, assim como tantos outros que entraram hoje (segunda-feira) e os que não entraram também de alguma maneira. Ajudaram e vão ajudar na nossa caminhada.

Após recuperar a confiança na vitória sobre o Corinthians, o Verdão volta a campo no sábado (16), diante do Vitória, em Salvador.

— Eu confio muito nesses atletas e a gente vai seguir evoluindo. Tem bastante margem para coisa boa, vamos ter algumas oscilações dentro da temporada, dessa retomada que é natural, a gente vai precisar fazer sempre muito mais força — definiu Carpini.



