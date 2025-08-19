Esportivo elege empresário Marcos Fracalossi como presidente para a Gestão 2025/2027

O Esportivo elegeu o empresário Marcos Fracalossi como presidente para a Gestão 2025/2027, em Assembleia Geral, realizada na segunda-feira (18). A nominata para diretoria foi aclamada por unanimidade. Fracalossi já estava à frente do clube desde o final de 2024, quando assumiu o cargo deixado por Douglas Tedesco.
O grupo de trabalho é composto por mais de 20 pessoas, voluntárias, que atuam com o objetivo de promover o Esportivo.
— Desde o início temos trabalhado com muita dedicação e engajamento e já estamos colhendo os frutos desde os primeiros passos. Essa continuidade permitirá amadurecermos uma série de ações que iniciamos e movimentos que começamos a fazer, sempre alinhados com uma visão coletiva cujo propósito é tornar o Esportivo uma instituição cada vez mais forte, saudável e atuante — disse o presidente.
No segundo semestre, o Esportivo participa da Copa FGF – Troféu Ruy Carlos Ostermann. Já as categorias de base disputam a Liga Serrana e a Copa Sul.
Também segue com sua programação a agenda a Escola de Futebol Crias da Montanha. Outro foco do trabalho é a agenda de preparação para a temporada de 2026, quando terá novamente a Divisão de Acesso.
Conheça a diretoria executiva do Esportivo:
Presidente: Marcos Fracalossi,
1º Vice-presidente: Daniel Amadio,
2º Vice-presidente: Basilio Vivan
Vice-Presidente de futebol: Eduardo Casagranda
Vice-presidente da categoria de base: Basílio Vivan
Diretor: Leonardo Prezzi
Vice-presidente de serviços especializados: Claudia Brazil Marques
Vice-presidente de finanças: Heitor André Tártaro,
Diretor: Alisson Dalpai
Vice-presidente de administração: Mauro Dalleve
Diretor: Juliano Steil
Diretor: Piero Basile
Diretor: Elias Zortea
Diretor de projetos: Gustavo Sperotto
Vice-presidente de marketing: Matheus Paixão
Diretor: Wellington Luchese
Vice-presidente de comunicação social: Caroline Moras Basso
Vice-presidente jurídico: Cesar Tomasi
Diretora: Aiala Premaor
Vice-presidente de patrimônio: Irani Raimundi
Diretor: Charles Giovanella
Área da saúde: Vinicius Cagol