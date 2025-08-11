Equipe Kuse Dojô conquista ótimos resultados na Super Copa São Leopoldo de Judô

Ao todo foram 17 medalhas da equipe caxiense. Kuse Dojô / Divulgação

A equipe Kuse Dojô teve uma participação marcante na Super Copa São Leopoldo, evento que também serviu como seletiva para o Campeonato Brasileiro sub-13, sub-15 e para os Jogos da Juventude. A competição teve a participação de 980 atletas de todo Rio Grande do Sul e o time caxiense demonstrou força e consistência, garantindo inúmeras medalhas.

Na classe sub-11, Matteo Varela Brognoli conquistou a medalha de bronze, acompanhado por Richard Mora Suáres e Roberta Iarrocheski Marcante. Já no sub-13, Maria Eduarda Brum de Lima garantiu a prata e a vaga para o Brasileiro da categoria, enquanto Isabelle Salesbrão e Petrick Bermann Araújo Neto levaram o bronze.

O sub-15 foi um dos destaques da equipe, com pratas para João Vitor Finger Balestro e Caleb Varela Brognoli, além de bronzes para Nicolas Claudino, Benjamin Varela Brognoli, Ágatha Sophia Vaz Teles e Murilo Barreto Costa.

No Sub-18, Guilherme da Silva Dutra conquistou a prata e Luiz Diogo Vaz Teles o bronze, com Azrael Nascimento Gonçalves figurando entre os cinco melhores.

Na categoria Júnior/sub-21, Maria Eduarda Stumpf teve participação destacada, voltando a competir na classe Sênior, onde conquistou a medalha de prata. Nos Veteranos, Cristiano Magnus Brognoli brilhou com o ouro, encerrando a campanha da equipe com chave de ouro.

Ao todo, foram duas pratas e cinco bronzes na divisão principal, além de um ouro, três pratas e três bronzes na divisão aspirante. O próximo desafio da equipe será a Super Copa Venâncio Aires, marcada para o dia 13 de setembro, que servirá como seletiva para o Meeting Sul-Brasileiro Interclubes.

Classe Sub-11

Bronze: Matteo Varela Brognoli

Richard Mora Suáres

Roberta Iarrocheski Marcante

Classe Sub-13

Prata:Maria Eduarda Brum de Lima (Classificada para o Campeonato Brasileiro Sub-13)



Bronze:Isabelle Salesbrão

Petrick Bermann Araújo Neto



Petrick Bermann Araújo Neto Participação (4º/5º lugar):Bento Brambilla Bianchi

Fabiano Cruz Araújo Neto Júnior

Classe Sub-15

Prata: João Vitor Finger Balestro

Caleb Varela Brognoli



Caleb Varela Brognoli Bronze: Nicolas Claudino

Benjamin Varela Brognoli

Ágatha Sophia Vaz Teles

Murilo Barreto Costa

Classe Cadete / Sub-18

Prata: Guilherme da Silva Dutra

Bronze: Luiz Diogo Vaz Teles

Participação (4º/5º lugar):Azrael Nascimento Gonçalves

Classe Júnior / Sub-21

Participação (4º/5º lugar):Maria Eduarda Stumpf

Classe Sênior

Prata: Maria Eduarda Stumpf

Classe Veteranos

Ouro: Cristiano Magnus Brognoli

Resumo

Divisão Principal:

Duas medalhas de prata

Cinco medalhas de bronze

Três participações (4º/5º lugar)

