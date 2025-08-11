Esportes

Base vitoriosa
Equipe Kuse Dojô conquista ótimos resultados na Super Copa São Leopoldo de Judô

Ao todo, foram duas pratas e cinco bronzes na divisão principal, além de um ouro, três pratas e três bronzes na divisão aspirante

Eduardo Costa

