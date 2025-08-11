Equipe Kuse Dojô conquista ótimos resultados na Super Copa São Leopoldo de Judô

A equipe Kuse Dojô teve uma participação marcante na Super Copa São Leopoldo, evento que também serviu como seletiva para o Campeonato Brasileiro sub-13, sub-15 e para os Jogos da Juventude. A competição teve a participação de 980 atletas de todo Rio Grande do Sul e o time caxiense demonstrou força e consistência, garantindo inúmeras medalhas.
Na classe sub-11, Matteo Varela Brognoli conquistou a medalha de bronze, acompanhado por Richard Mora Suáres e Roberta Iarrocheski Marcante. Já no sub-13, Maria Eduarda Brum de Lima garantiu a prata e a vaga para o Brasileiro da categoria, enquanto Isabelle Salesbrão e Petrick Bermann Araújo Neto levaram o bronze.
O sub-15 foi um dos destaques da equipe, com pratas para João Vitor Finger Balestro e Caleb Varela Brognoli, além de bronzes para Nicolas Claudino, Benjamin Varela Brognoli, Ágatha Sophia Vaz Teles e Murilo Barreto Costa.
No Sub-18, Guilherme da Silva Dutra conquistou a prata e Luiz Diogo Vaz Teles o bronze, com Azrael Nascimento Gonçalves figurando entre os cinco melhores.
Na categoria Júnior/sub-21, Maria Eduarda Stumpf teve participação destacada, voltando a competir na classe Sênior, onde conquistou a medalha de prata. Nos Veteranos, Cristiano Magnus Brognoli brilhou com o ouro, encerrando a campanha da equipe com chave de ouro.
Ao todo, foram duas pratas e cinco bronzes na divisão principal, além de um ouro, três pratas e três bronzes na divisão aspirante. O próximo desafio da equipe será a Super Copa Venâncio Aires, marcada para o dia 13 de setembro, que servirá como seletiva para o Meeting Sul-Brasileiro Interclubes.
Classe Sub-11
- Bronze: Matteo Varela Brognoli
Richard Mora Suáres
Roberta Iarrocheski Marcante
Classe Sub-13
- Prata:Maria Eduarda Brum de Lima (Classificada para o Campeonato Brasileiro Sub-13)
- Bronze:Isabelle Salesbrão
Petrick Bermann Araújo Neto
- Participação (4º/5º lugar):Bento Brambilla Bianchi
Fabiano Cruz Araújo Neto Júnior
Classe Sub-15
- Prata: João Vitor Finger Balestro
Caleb Varela Brognoli
- Bronze: Nicolas Claudino
Benjamin Varela Brognoli
Ágatha Sophia Vaz Teles
Murilo Barreto Costa
Classe Cadete / Sub-18
- Prata: Guilherme da Silva Dutra
- Bronze: Luiz Diogo Vaz Teles
- Participação (4º/5º lugar):Azrael Nascimento Gonçalves
Classe Júnior / Sub-21
- Participação (4º/5º lugar):Maria Eduarda Stumpf
Classe Sênior
- Prata: Maria Eduarda Stumpf
Classe Veteranos
- Ouro: Cristiano Magnus Brognoli
Resumo
Divisão Principal:
Duas medalhas de prata
Cinco medalhas de bronze
Três participações (4º/5º lugar)
Divisão Aspirante:
Uma medalha de ouro
Três medalhas de prata
Três medalhas de bronze
Duas participações (4º/5º lugar)