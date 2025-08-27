Equipe de Caxias do Sul disputará a Superliga Master de vôlei em Brasília

Equipe voltou a se reunir em 2018. Master Vôlei Caxias / Divulgação

A partir desta quinta-feira (28), o Master Vôlei Caxias (M.V.C.) representa o Rio Grande do Sul na Superliga Master de Vôlei na categoria 40+. A competição acontece em Brasília e tem sua final no domingo (31).

Nos anos 1990, alguns integrantes do time atuaram juntos nas categorias de base da equipe da Universidade de Caxias do Sul (UCS), conquistando títulos estaduais e convocações para as seleções gaúcha e brasileira.

Fora do cenário profissional, o grupo voltou a se reunir em 2018, formando o Master Vôlei Caxias para reviver os momentos de protagonismo do vôlei gaúcho e cultivar a amizade formada na equipe. Desde então, consolidaram-se na categoria master, conquistando o pódio em todos os 21 campeonatos disputados.

Em setembro de 2024, o time venceu o Torneio Internacional da Serra Gaúcha, realizado em Bento Gonçalves, conseguindo assim uma vaga na competição nacional.

— Nossa expectativa é muito boa. No ano passado olhamos como objetivo participar da Superliga, e sabíamos do nosso plantel de qualidade. O intuito é compartilhar alegria e habilidades do voleibol, isso que nos move — conta Lucas Zanotti, levantador do time.

O MVC está no Grupo A da fase classificatória. A primeira partida será nesta quinta-feira (28), às 9h20min, diante do Goiás Vôlei Master (GO). Mais tarde, às 16h, encara o Neurologia Ativa (GO). Por último, enfrenta o Resenha Raiz (SC), na sexta-feira (29), às 13h20min. Os dois melhores avançam às quartas de final.

Organizado pela Confederação Brasileira de Voleibol (CBV), o campeonato está na segunda edição.

Confira o elenco do MVC