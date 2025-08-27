Esportes

40+
Notícia

Equipe de Caxias do Sul disputará a Superliga Master de vôlei em Brasília

Atletas do Master Vôlei Caxias entram em quadra na competição que inicia nesta quinta-feira (28), na capital federal

Camila Corso

Jornal Pioneiro

