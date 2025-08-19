Equipe da Apahand/UCS disputa Campeonato Brasileiro Infantil de Handebol 

Equipe infantil feminina da Apahand/UCS disputa competição em Campo Bom. Apahand/UCS / Divulgação

A equipe infantil feminina da Apahand/UCS embarcou na segunda-feira (18) rumo a Campo Bom, no Vale do Sinos, para participar do Campeonato Brasileiro de Clubes de Handebol, categoria infantil (13 e 14 anos). A competição reúne times de diversas regiões do país e será realizada no Ginásio Municipal da cidade.

As atletas estreiam na terça-feira (19), contra a equipe de Palma Sola, de Santa Catarina. Na quarta-feira, o desafio será diante de Balneário Camboriú, também de SC. Já na quinta-feira, o confronto será contra o Clube Português, de Pernambuco.

A competição é organizada pela Confederação Brasileira de Handebol (CBHb), que fará a transmissão dos jogos ao vivo pelo seu canal oficial no YouTube.