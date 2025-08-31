Equipe caxiense conquista o título da Superliga Master, em Brasília

Competição foi concluída neste domingo (31). Vôlei Master Caxias / Divulgação

O Master Vôlei Caxias vivenciou um fim de semana histórico em Brasília-DF, ao conquistar o título da Superliga Master, categoria 40+. O torneio, organizado pela Confederação Brasileira de Vôlei (CBV), iniciou na quinta-feira (28) e teve sua decisão neste domingo (31).

A campanha consolidou o título de forma invicta. Na fase de classificação, a equipe caxiense venceu o Goiás Vôlei Master (2x1), o Neurologia Ativa-GO (2x0) e o Resenha Jaraguá-SC (2x1).

Nas fases decisivas, o Caxias mostrou força e derrotou o Vôlei do Bico-TO em duas oportunidades, nas quartas de final (2x1) e semifinal (2x0). Na grande decisão, o adversário foi o Lince-GO, e a vitória foi por 3 sets a 1, com uma das parciais com impressionantes 35 a 33.

Leia Mais Equipe de Caxias do Sul disputará a Superliga Master de vôlei em Brasília

Além do título coletivo, os atletas do MVC se destacaram em quadra durante toda a competição. Em cada partida houve premiação de melhor jogador, e a equipe caxiense conquistou seis medalhas de destaque, com o levantador Lucas Zanotti “Sabiá” (em três oportunidades), o líbero Cleverson Roberto “Suco” (duas) e o ponteiro Ivan Walter em uma oportunidades.

Ao final da Superliga, os destaques escolhidos entre os melhores em quadra formaram a seleção do Campeonato, e o MVC teve grande representatividade: