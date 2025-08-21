Em confronto direto por uma vaga na final, Farrapos recebe o São José-SP

Time de Bento Gonçalves vem de vitória, enquanto adversário foi derrotado na última rodada. Kévin Sganzerla / FRC / Divulgação

A partir das 13h deste sábado (23), o Farrapos tem uma decisão importante no Estádio da Montanha: encara o São José-SP em um confronto direto na briga pela vaga à final do Super 12, o Campeonato Brasileiro de Rugby.

O Alviverde tem 100% de aproveitamento no Super 12 e ocupa a vice-liderança do Hexagonal com 10 pontos, mesma pontuação do líder Jacareí-SP, que é superior no saldo de pontos. Confronto direto do Verdão, o São José é 3º colocado, com seis pontos.

Na última rodada, por 43 a 13, a equipe do técnico Guilherme Coghetto derrotou o Pasteur-SP, enquanto o o time de São José dos Campos foi superado pela Poli-SP, pelo placar de 32 a 25.