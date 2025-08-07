Elenco de adversário direto do Caxias entra em greve por salários atrasados na Série C

Grupo de jogadores da Ponte Preta, do técnico Alberto Valentim, Neimar De Cesero / Agencia RBS

Em meio a uma grave crise financeira, os jogadores da Ponte Preta iniciaram uma greve nesta quinta-feira (7), em protesto contra o atraso no pagamento dos salários. A equipe de Campinas é vice-líder da Série C e briga com o Caxias pela primeira colocação. Por conta da situação, o trabalho tático previsto para o dia foi cancelado.

As informações foram divulgadas pelo jornalista Lucas Rossafa, da Jovem Pan News Campinas. Segundo o repórter, a paralisação é motivada pela cobrança dos vencimentos referentes ao mês de junho, que, pelo padrão adotado pelo clube, deveriam ter sido quitados até o fim de julho.

A Ponte Preta não segue a convenção do quinto dia útil para o pagamento dos salários, optando por quitar o mês trabalhado até o final do mês subsequente. No entanto, o clube não honrou esse compromisso, o que gerou insatisfação entre os atletas. Além dos jogadores do elenco principal, há também pendências financeiras com a comissão técnica liderada por Alberto Valentim, funcionários administrativos e atletas das categorias de base.

Uma reunião com o elenco teve a presença vice-presidente Nenê Tognolo. O presidente Marco Antônio Eberlin não compareceu ao encontro, o que aumentou o clima de tensão entre os envolvidos.

Apesar da greve, até o momento não há indicativos de que os jogadores deixarão de viajar para a Paraíba, onde enfrentam o Botafogo-PB no próximo sábado (9), no estádio Almeidão. A delegação tem embarque previsto para a tarde desta sexta-feira.