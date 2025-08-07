Esportes

Crise financeira
Notícia

Elenco de adversário direto do Caxias entra em greve por salários atrasados na Série C

A equipe de Campinas é vice-líder da Série C e briga com o time grená pela primeira colocação. Por conta da situação, o trabalho tático previsto para está quinta-feira (7) foi cancelado

Eduardo Costa

Repórter, narrador e apresentador

