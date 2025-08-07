Elenco de adversário direto do Caxias entra em greve por salários atrasados na Série C

Em meio a uma grave crise financeira, os jogadores da Ponte Preta iniciaram uma greve nesta quinta-feira (7), em protesto contra o atraso no pagamento dos salários. A equipe de Campinas é vice-líder da Série C e briga com o Caxias pela primeira colocação. Por conta da situação, o trabalho tático previsto para o dia foi cancelado.
As informações foram divulgadas pelo jornalista Lucas Rossafa, da Jovem Pan News Campinas. Segundo o repórter, a paralisação é motivada pela cobrança dos vencimentos referentes ao mês de junho, que, pelo padrão adotado pelo clube, deveriam ter sido quitados até o fim de julho.
A Ponte Preta não segue a convenção do quinto dia útil para o pagamento dos salários, optando por quitar o mês trabalhado até o final do mês subsequente. No entanto, o clube não honrou esse compromisso, o que gerou insatisfação entre os atletas. Além dos jogadores do elenco principal, há também pendências financeiras com a comissão técnica liderada por Alberto Valentim, funcionários administrativos e atletas das categorias de base.
Uma reunião com o elenco teve a presença vice-presidente Nenê Tognolo. O presidente Marco Antônio Eberlin não compareceu ao encontro, o que aumentou o clima de tensão entre os envolvidos.
Apesar da greve, até o momento não há indicativos de que os jogadores deixarão de viajar para a Paraíba, onde enfrentam o Botafogo-PB no próximo sábado (9), no estádio Almeidão. A delegação tem embarque previsto para a tarde desta sexta-feira.
A Ponte Preta ocupa atualmente a vice-liderança da Série C do Campeonato Brasileiro, com 27 pontos em 15 rodadas disputadas. A equipe comandada por Alberto Valentim está a seis pontos de distância do Floresta, primeiro time fora do G-8, e pode garantir a classificação antecipada à segunda fase já na próxima rodada.