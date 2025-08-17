"É uma felicidade incrível", diz Nenê ao liderar reação do Juventude e quebrar recorde no Brasileirão

Com quatro assistências e um gol na temporada, Nenê segue brilhando pelo Juventude aos 44 anos. Fernando Alves / E.C. Juventude / Divulgação

O Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) ainda não conseguiu pegar o camisa 10 do Juventude. Nenê foi determinante na conquista do primeiro ponto do time de Thiago Carpini fora de casa na Série A do Brasileirão. Neste sábado (16), o Verdão empatou em 2 a 2 com o Vitória após sair perdendo por 2 a 0. O jogo mudou com a entrada do experiente jogador.

Aos 27 minutos da etapa final, Carpini sacou o volante Caíque e colocou o meia Nenê. Em pouco tempo, ele deu a assistência para o gol de Igor Formiga, que descontou para 2 a 1, e, aos 54 minutos, o craque de 44 anos deixou tudo igual em uma cobrança de pênalti. O vovô garoto alviverde não sentiu a panela de pressão do Estádio Barradão.

— É uma felicidade incrível, tenho que agradecer a Deus por me abençoar e me dar essa saúde e estar podendo ajudar meus companheiros. O time sofreu muito, todo mundo correu bastante, não desistiu. Depois da expulsão deles o jogo ficou mais igual conseguimos controlar mais o jogo. Feliz com uma assistência e fazer o gol no momento importante. A equipe toda está de parabéns pela luta, ser guerreiro e não desistir em nenhum momento — falou Nenê ao fim do jogo para o Premiere.