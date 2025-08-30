"É só o início, tem muita estrada pela frente", afirma Carpini após primeira vitória do Juventude fora do Jaconi

Thiago Carpini fez o Juventude vencer a primeira fora de casa na Série A. Fernando Alves / Juventude,Divulgação

Thiago Carpini deu um novo rumo ao Juventude no Brasileirão. Ele não quer o rótulo de "salvador da pátria", mas existe um novo time alviverde nas mãos do treinador. Na tarde deste sábado (30), o Verdão derrotou o Ceará pelo placar de 1 a 0. A primeira vitória fora de casa saiu aos 49 minutos da segunda etapa, na cabeçada precisa de Mandaca.

— É só o início, tem muita estrada pela frente. A gente ainda paga pelo início, mas a resposta nesses jogos tem sido muito positiva, não em virtude só da minha chegada, mas em virtude muito do compromisso do comportamento coletivo dos atletas, da aceitação daquilo que está sendo proposto. Então o mérito é deles. Assumo muito mais nos momentos de revés — disse Carpini, que completou sobre o jogo:

— No primeiro tempo, sofremos um pouco mais. Não soubemos sofrer, algumas situações não agradaram muito e a gente tinha preparado durante a semana uma alternativa, que seria esses ajustes que nós fizemos, principalmente quando não se tinha a bola. Quando a gente conseguiu esticar um pouco mais nossa segunda linha, controlamos melhor a profundidade, que é um jogo característico do Ceará.

Com a vitória, o Juventude chega aos 21 pontos e deixa a zona de rebaixamento da Série A do Brasileirão de forma momentânea. No domingo, o time seca o Vitória e o Vasco, que enfrentam Atlético-MG e Sport, respectivamente. Contudo, o treinador prefere não olhar a tabela

— De tudo que aconteceu, menos me importa momentaneamente estar fora da zona. Se o Vasco vencer, se o Vitória vencer, a gente volta, e pra mim não importa agora. O mais importante era hoje o Ceará, e era importante pontuar. Vencer foi fantástico, mas o ponto também não era ruim. Há 20 dias atrás estávamos na vice-lanterna, com 12, 13 pontos, e eu, da mesma maneira, não olhava a tabela — disse Carpini.