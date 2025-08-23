Esportes

18ª rodada
Notícia

"É o jogo do ano para eles e um jogo de quadrangular antecipado pra nós", avalia volante do Caxias sobre duelo com o Brusque

Vini Guedes falou da importância em vencer os catarinenses e confirmar a liderança da primeira fase da Série C e ainda projetou um Estádio Centenário cheio para a partida deste sábado (23)

Rafael Rinaldi

Repórter Pioneiro e Gaúcha Serra

