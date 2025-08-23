"É o jogo do ano para eles e um jogo de quadrangular antecipado pra nós", avalia volante do Caxias sobre duelo com o Brusque

Vini Guedes voltará ao time principal no duelo deste fim de semana. Vitor Soccol / S.E.R. Caxias / Divulgação

O Caxias está com a vida resolvida na primeira fase da Série C do Brasileiro e tenta confirmar a liderança definitiva neste sábado (23), às 17h, contra o Brusque. Um empate é o suficiente para a equipe de Júnior Rocha garantir o primeiro lugar. Mas o time quer mais: manter o 100% de aproveitamento em casa e buscar a maior pontuação obtida nesta etapa da competição, que foi do Botafogo-PB, no ano passado, com 41 pontos.

Mas para os catarinenses, o confronto deste fim de semana tem um caráter ainda mais decisivo. Vencer o Caxias significará voltar ao G-8 da tabela, uma vez que o Brusque ocupa o nono lugar da tabela, com 22 pontos, e está colado no Guarani, que tem um ponto a mais.

Mesmo já classificado, o grupo grená entende que este é o momento para não relaxar, nem dar brechas para o azar. O quadrangular que definirá os times que jogarão à Série B de 2026 está se aproximando. É hora de fazer os últimos ajustes para chegar na segunda fase em condições de comemorar o acesso no final.

— Sabemos da dificuldade que vai ser a partida com o Brusque. É o jogo do ano para eles, vale muita coisa, vale o G-8 e a chance deles chegarem na última rodada vivos. E para nós vale a liderança, garantir esse primeiro lugar, o 100% em casa, que para nós é importante também — lembrou o volante Vini Guedes, que ainda completou:

— Vamos jogar perto do nosso torcedor, que está fazendo um grande esforço para comparecer no sábado. Então, a gente está encarando como um jogo de quadrangular antecipado.

Mobilização fora de campo

Com ingressos ao valor de R$ 10, a direção do Caxias espera que o duelo contra o Brusque seja até aqui o de maior presença de torcedores nas arquibancadas do Estádio Centenário.

Após oito jogos disputados em Caxias do Sul, 20.898 torcedores compareceram à casa grená. Uma média de 2.612 pessoas por jogo. Se o Caxias é o líder em pontos na competição nacional, no ranking dos maiores públicos, ocupa apenas o nono lugar.

Para mobilizar a torcida, os conselheiros do clube adquiriram antecipadamente 2.500 bilhetes para distribuição. Uma reunião no Conselho Deliberativo na quinta-feira (21) ainda tratou de fazer um pacto pela união em torno do ambiente do clube em prol do acesso à Série B.

E dentro de campo, os atletas têm incentivado o torcedor para que venha dar este apoio antes do quadrangular decisivo da Série C, até como forma de reconhecimento pelo trabalho que conduziu o clube a ter a melhor campanha desta fase. Além disso, o Grená ainda é o único dos 20 participantes que defende o 100% de aproveitamento em casa.

— Sabemos o quanto eles vão ser importantes no quadrangular. E trazer esse ambiente de casa cheia, de atmosfera diferente, para nós vai ser muito bom. Infelizmente, durante a competição, alguns jogos foram tarde da noite, com muito frio. Outros choveu pra caramba. Ficou um pouco mais difícil do torcedor comparecer, mas a gente sabe que neste sábado eles estão fazendo todo o esforço do mundo para comparecer. A gente está com 100% em casa, muito por conta deles também — finalizou Vini Guedes.