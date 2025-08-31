"É muito difícil, mas nós temos condições de conseguir essa grande meta", diz dirigente do Caxias sobre o acesso

Grená terminou a primeira fase na liderança. Vitor Soccol / SER Caxias/Divulgação

A derrota por 3 a 0 para o Maringá não estava nos planos do Caxias, mas acabou não alterando a situação do time na tabela da Série C. O Grená fechou a participação na primeira fase na liderança com 37 pontos.

Mas a goleada e os três jogos seguidos sem vencer — com duas derrotas e um empate — ligaram um sinal de alerta ao grupo.

— Não era o que o Caxias queria em nenhum jogo. O Caxias não pode gostar de perder. Mas hoje (sábado) houve alguns momentos em que o Caxias não repetiu o que é o Caxias e sofreu por isso. A retomada estamos começando hoje no vestiário. Já sabemos o que aconteceu, a gente vai conversar muito sobre isso, vamos nos preparar para o próximo campeonato que vem pela frente, que é o que vale agora, o acesso — avaliou o vice de futebol José Caetano Setti à Rádio Caxias.

Classificado no Grupo A do quadrangular junto com Londrina São Bernardo e Floresta, o Caxias estreará na segunda fase diante dos cearenses, fora de casa, em data a ser confirmada pela CBF.

— A torcida do Caxias pode ficar ciente que aconteceu (a goleada) no momento que poderia acontecer. E eu acho que até serviu de alerta, né? Que a gente não pode se acomodar, temos que ficar firme no pensamento — avaliou Setti, que concluiu sobre os rivais no quadrangular: