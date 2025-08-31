Esportes

No quadrangular
Notícia

"É muito difícil, mas nós temos condições de conseguir essa grande meta", diz dirigente do Caxias sobre o acesso

José Caetano Setti avaliou o resultado negativo da equipe em Maringá, pela 19ª rodada da Série C, e projetou disputa por uma vaga na Série B com Londrina, São Bernardo e Floresta

Rafael Rinaldi

Repórter Pioneiro e Gaúcha Serra

