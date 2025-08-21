Dúvida, reforço no treino e uma novidade no time: Caxias se prepara para encarar o Brusque

Os treinamentos desta semana no Estádio Centenário ganharam uma novidade entre o grupo de atletas treinados por Júnior Rocha: o volante Tauã já trabalha com o elenco.
No entanto, o reforço vindo da Portuguesa para a reta final da Série C não estará à disposição para a partida com o Brusque, neste sábado (23), porque cumpre pena pela expulsão na última partida da Lusa na Série D 2025, diante do Mixto.
Outro reforço que vem por empréstimo dos paulistas, o atacante Igor Torres, chegou nesta quinta-feira (21) em Caxias do Sul e pode ser relacionado para a partida do fim de semana se for regularizado até esta sexta-feira (22).
Para enfrentar os catarinenses, Júnior Rocha voltará a utilizar força máxima, uma vez que poupou os titulares no empate com o Tombense.
O centroavante Welder está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e dará lugar a Gustavo Nescau entre os 11 iniciais. A dúvida do treinador grená está no meio-campo. O meia Tomas Bastos vem acusando dores na região lombar desde a vitória por 1 a 0 sobre o ABC, e não participou de parte das atividades desta semana. No entanto, a tendência ainda é de que ele fique à disposição. Do contrário, Yan Rolim inicia a partida.
O provável time terá: Thiago Coelho; Thiago Ennes, Lucas Cunha, Alan e Marcelo Nunes; Vini Guedes, Pedro Cuiabá e Tomas Bastos (Yan Rolim); Iago, Calyson e Gustavo Nescau.