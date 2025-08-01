Dois times da Serra confirmam participação na Terceirona Gaúcha; saiba detalhes da competição

A Apafut irá disputar a Terceirona Gaúcha novamente. Marcelo Casagrande / Agencia RBS

As definições da edição 2025 da Terceirona Gaúcha foram oficializadas durante o Congresso Técnico, nesta sexta-feira (1º), na sede da Federação Gaúcha de Futebol (FGF), em Porto Alegre. Com nove equipes participantes, sendo duas da Serra: Apafut, de Caxias do Sul, e Nova Prata, estarão na disputa do torneio marcado para iniciar no dia 21 de setembro.

A competição será disputada em formato de turno e returno, com os dois primeiros colocados de cada grupo avançando para as semifinais. A primeira fase, as semifinais e as finais serão realizadas em jogos de ida e volta. A competição tem início marcado para o dia 21 de setembro e se estende até o dia 7 de dezembro.

As equipes foram divididas em dois grupos. No Grupo 1 estão Guarani-VA, Nova Prata, Apafut, FC 1992 (Carazinho) e Novo Horizonte. Já o Grupo 2 é composto por São Paulo-RG, Rio Grande, Riograndense e São Gabriel. A distribuição regional busca equilibrar a logística e valorizar as rivalidades locais.

A competição será disputada por atletas da categoria Sub-23, com a possibilidade de inclusão de até três jogadores acima da idade. Cada equipe poderá contar com até três atletas que atuaram na Série A, respeitando o limite estabelecido no congresso.

Detalhes

Início dos jogos : 21/09

: 21/09 Término previsto : 07/12

: 07/12 Laudos do Estádio : 21/08

: 21/08 Número de Equipes : 9 clubes divididos em dois grupos

: 9 clubes divididos em dois grupos Formato : Turno e returno

: Turno e returno Classificação: 2 primeiros colocados se classificam

Grupo 1

Apafut, Nova Prata, Guarani-VA. FC 1992 (carazinho) e Novo Horizonte (São Leopoldo)

Grupo 2