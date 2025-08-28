Dois gols e três assistências: Com Carpini, Nenê sai da fila da aposentadoria para ser decisivo no Juventude

Nenê marcou o primeiro gol da vitória sobre o Vasco por 2 a 0 pelo Brasileirão. Porthus Junior / Agencia RBS

No mundo do futebol, a idade é frequentemente vista como um obstáculo, mas no Juventude, a experiência de Nenê está provando o contrário. Sob o comando de Thiago Carpini, o veterano de 44 anos, que parecia estar na fila da aposentadoria, ganhou um novo protagonismo e se tornou peça decisiva da equipe. Em apenas quatro jogos, Nenê mostrou sua qualidade com a bola nos pés, participando diretamente de cinco gols, com dois marcados e três assistências, e provando que a idade é apenas um detalhe quando se tem talento e a confiança do treinador.

— Conhecendo o atleta, isso claro que te encurta caminhos, a gente sabe como utilizá-lo, sabe que em algumas situações nós precisamos proteger um pouco mais, em alguns comportamentos, pra quando ter a bola, ele seja o cara do toque diferente, da solução dos problemas, e logo na minha chegada, eu tive uma conversa boa com ele. O Nenê me respeita, eu respeito muito ele, acho que esse é o princípio de tudo — comentou o técnico Thiago Carpini.

Antes do novo comandante, Nenê acumulava duas assistências na temporada. Ambas pelo Campeonato Gaúcho. Carpini contrariou o etarismo e colocou o camisa 10 logo de titular em dois jogos e ele provou a sua qualidade diante do Vasco e Botafogo.

— A minha dúvida nesse último jogo (do Botafogo) pra iniciar com ele era justamente uma sequência, porque ele fez um jogo muito bom contra o Vasco, os números, altíssimos de GPS e tudo mais, tem 44 anos, é a terceira partida que ele iniciaria na temporada, nós estamos já no final de agosto, então esse era o cuidado pra não perdê-lo pra sequência, e não deixar também que baixasse a intensidade e sobrecarregasse outros setores, mas isso não aconteceu — explicou o treinador do Juventude.

As duas vezes que Nenê começou entre os 11 iniciais foram com jogos no Estádio Alfredo Jaconi. Agora, no próximo sábado (30), o alviverde encara o Ceará na Arena Castelão. O Vovô Garoto aguenta uma terceira partida seguida? Carpini responde: