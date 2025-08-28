Esportes

Vovô em alta
Dois gols e três assistências: Com Carpini, Nenê sai da fila da aposentadoria para ser decisivo no Juventude

Antes da chegada do novo treinador, o jogador de 44 anos teve apenas um jogo como titular com a camisa do alviverde na Série A

Tiago Nunes

