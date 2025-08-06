Do Z-4 à Sul-Americana: Thiago Carpini busca nova recuperação no Juventude após virada no Vitória

Thiago Carpini enfrentou o Juventude no Brasileirão do ano passado. Porthus Junior / Agencia RBS

Thiago Carpini assume o Juventude, nesta quarta-feira (6), com uma missão difícil. No entanto, o histórico recente do treinador mostra que ele sabe como transformar cenários adversos em campanhas competitivas. Se conseguir repetir o que fez no Vitória, no ano passado, o técnico poderá levar o Verdão a uma virada no Brasileirão.

Em 2024, o Vitória viveu uma reviravolta surpreendente no Campeonato Brasileiro sob o comando de Carpini. O treinador assumiu a equipe baiana na sétima rodada, quando o cenário era desolador: seis jogos, nenhum triunfo e apenas dois pontos somados, o que colocava o clube na vice-lanterna da Série A, com um aproveitamento de apenas 11,1%.

O começo de Carpini foi com derrota por 2 a 0 para o Atlético-GO, mas a recuperação começou a se desenhar nas partidas seguintes. Após empates contra Cuiabá e Juventude, o Vitória conquistou seu primeiro resultado positivo na competição ao bater o Inter por 2 a 1. O resultado marcou o início de uma trajetória de reconstrução que culminaria em uma campanha sólida.

Ao longo do Brasileirão, Carpini comandou o time baiano em 33 partidas, acumulando 13 vitórias, sete empates e 13 derrotas. O aproveitamento final foi de 46,46%, suficiente para levar o clube à 11ª colocação na tabela, com 47 pontos. A classificação garantiu ao Rubro-Negro uma vaga na Copa Sul-Americana, coroando a recuperação como uma das mais notáveis da temporada.

O desempenho no segundo turno foi mais expressivo. Com 56,1% de aproveitamento, o Vitória teve a sétima melhor campanha entre os 20 clubes da Série A, evidenciando o impacto positivo do trabalho de Carpini e a evolução coletiva da equipe.

Agora, o desafio do treinador é no Juventude. No Verdão serão 22 jogos pela frente até o fim do Brasileirão. Com apenas 11 pontos conquistados até o momento, o Ju mira os 45 para garantir a permanência na elite. Isso significa que Carpini terá 66 pontos em disputa para buscar a recuperação e repetir o feito de 2024 ao evitar o rebaixamento.

Em 2023, Thiago Carpini protagonizou uma das maiores viradas da Série B ao assumir o Juventude na vice-lanterna da competição na sétima rodada. O treinador conseguiu reorganizar o time alviverde e a arrancada garantiu o acesso à elite do futebol brasileiro e o vice-campeonato.

Brasileirão 2024 - Thiago Carpini no Vitória:

33 jogos;

13 vitórias, 7 empates e 13 derrotas;

46,46% aproveitamento;

Classificação final: 11ª colocação, com 47 pontos;

Vaga na Copa Sul-Americana;

No segundo turno:

7ª melhor campanha entre os 20 clubes;

56,1% de aproveitamento.