Esportes

Os números
Notícia

Do Z-4 à Sul-Americana: Thiago Carpini busca nova recuperação no Juventude após virada no Vitória

No ano passado, o treinador assumiu a equipe baiana com apenas dois pontos somados, na vice-lanterna, e levou até o 11ºlugar 

Eduardo Costa

Repórter, narrador e apresentador

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS