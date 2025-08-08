Esportes

Recomeço
Notícia

Do sonho interrompido no futebol ao renascimento na corrida: conheça a história de Arthur Luz da Silva

Aos 20 anos, jovem encontrou na modalidade uma forma de manter-se ativo e um refúgio emocional contra uma possível depressão. Ele é o terceiro personagem da série “Minha vida na corrida”, que celebra histórias de resiliência até a 10ª Meia Maratona de Caxias do Sul

Eduardo Costa

Repórter, narrador e apresentador

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS