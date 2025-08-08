Do sonho interrompido no futebol ao renascimento na corrida: conheça a história de Arthur Luz da Silva

Arthur Luz da Silva começou a correr há quatro meses. Porthus Junior / Agencia RBS

Arthur Luz da Silva, 20 anos, reencontrou um fôlego para a vida nos passos da corrida. Não apenas como esporte, mas como caminho de um recomeço. Natural de Caxias do Sul, o jovem ex-jogador de futebol viu seu sonho ser interrompido nos gramados. Nas ruas, cada passada é um gesto de resistência contra a frustração que ameaçava silenciar seu talento.

Durante sua passagem pelo Porto Vitória, no Espírito Santo, no começo do ano, Arthur Luz enfrentou uma lesão no tendão que o fez repensar sua trajetória no futebol. Longe de casa e imerso em uma rotina solitária entre o hotel e a fisioterapia, decidiu retornar para casa e abrir mão do sonho.

Uma dura decisão para um jovem que sempre sonhou em ser jogador. O cenário ficou marcado por dúvidas, mas também por uma virada de chave: a corrida entrou em sua vida como uma alternativa para manter a forma física e até salvá-lo de questões mais complicadas.

— Eu vinha de um baque por ter que interromper meu sonho, que era ser jogador de futebol. A corrida pode ter me salvado de uma possível depressão — comentou o jovem em entrevista ao Show dos Esportes da Rádio Gaúcha Serra.

Arthur Luz da Silva é o terceiro personagem da série “Minha vida na corrida”, que celebra histórias de superação rumo à 10ª Meia Maratona de Caxias do Sul, marcada para 28 de setembro.

Atualmente, ele concilia os treinos com o trabalho de estagiário na academia Master Fit, que inclusive o apoia nas corridas, e os estudos no quarto semestre de Educação Física. Com apenas quatro meses de dedicação à corrida, Arthur já mostra uma evolução impressionante.

Sob orientação do treinador Jardel Paim, o jovem passou a se dedicar mais e reduzir seu tempo nos 5 km de 20 minutos para 17min51seg. A mudança de rotina incluiu ajustes na alimentação, sono e até perda de oito quilos.

— Eu fico bem feliz de saber que tenho essa margem de evolução ainda. A gente está sempre conversando, eu e o Jardel. Ele é um cara que está sempre comentando sobre a evolução e pensando no atleta — disse Arthur.

Inspirações familiares

Na corrida, a inspiração de Arthur (D) vem de outro tio, Bruno Oscar (E). Arquivo pessoal / Divulgação

Nos passos de Arthur, a corrida não começou apenas no asfalto — nasceu nos vínculos de sangue, onde o esporte é herança, afeto e inspiração que atravessa gerações. No futebol, ele se espelhava no tio Zezinho, ex-jogador do Juventude, cuja trajetória sempre foi motivo de admiração.

— Eu sempre me inspirei no Zezinho. Sempre falei para ele, que se eu tivesse um por cento do talento dele, eu já estava longe. Sempre me inspirei nele e o admiro muito também — lembrou.

Na corrida, a inspiração vem de outro tio, Bruno Oscar, que também encontrou no esporte uma forma de se reerguer. Arthur se emociona ao lembrar do dia em que o viu cruzar a linha de chegada da Maratona de Porto Alegre, ao realizar os 42km abaixo das três horas.

— Meu tio é um cara que a corrida também salvou ele de um fundo do poço enorme. Eu me emocionei vendo ele completar a maratona de Porto Alegre abaixo de três horas — conta Arthur.

Objetivos ousados

A trajetória de Arthur é marcada por disciplina e resiliência. Durante sua formação como jogador, passou por Caxias, Juventude, Esportivo e Apafut, atuando em algumas posições, como lateral e volante.

A cobrança interna e o desejo de evolução constante o acompanharam desde cedo, e agora são canalizados para os treinos de corrida. Além dos treinos, Arthur participa de provas e tem metas ambiciosas.

— O processo é lento. Com calma, a gente pode evoluir muito ainda. Um sonho é completar uma maratona abaixo de três horas. Em uma maratona, é forte — ressaltou.

Seu exemplo inspira jovens e reforça a importância de buscar apoio profissional para iniciar na modalidade com segurança e planejamento. Com apoio da família, da equipe técnica e das amizades, Arthur segue firme em sua nova jornada, e sem pressa:

— A corrida exige paciência. Tudo tem seu tempo. Quem não pratica esportes não sabe o que está perdendo. Pratique esportes, é um bem para a tua saúde. É longevidade. Procure se exercitar — finalizou.

Ficha técnica:

Nome completo: Arthur Luz da Silva

Idade: 20 anos

Cidade natal: Caxias do Sul

Profissão: Estagiário em Educação Física

Quando começou na corrida: Após desistir do futebol, buscando manter a forma física e encontrar um novo propósito

Uma paixão fora do esporte: Videogame

O que significa a corrida pra ti: "Um esporte que me ajudou a superar um momento difícil e que pode ter me salvado de uma possível depressão"

Dica pra quem quer começar a correr: “O processo é lento. Com calma, a gente evolui muito.”