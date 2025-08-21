Do que o Juventude precisa para sair da zona do rebaixamento na 21ª rodada

Técnico Thiago Carpini tem duas vitórias e um empate no comando do Juventude. Ulisses Castro / Agencia RBS

A 21ª rodada do Campeonato Brasileiro pode marcar um momento decisivo para o Juventude. Após permanecer na zona de rebaixamento desde a oitava rodada — quando sofreu uma dura goleada por 5 a 0 contra o Fortaleza —, o Verdão tem agora a chance de sair do Z-4. A combinação de resultados necessária envolve não apenas uma vitória do Juventude, mas também tropeços de Vasco e Vitória.

Desde a chegada do técnico Thiago Carpini, o Juventude vive uma fase de recuperação. Invicto sob o comando do novo treinador, o time reencontrou a competitividade e passou a somar pontos importantes na luta contra o rebaixamento. A evolução é visível dentro de campo, e a confiança da torcida aumentou com o desempenho mais sólido nas últimas rodadas.

— Evoluiu um pouco mais. Foi bom, foi ótimo. Foi um pouco melhor do que o jogo passado. E, domingo, a gente precisa fazer um pouquinho mais e um pouquinho melhor. E para ter essa evolução, precisamos esquecer a euforia. Treinar, treinar, melhorar, treinar, e manter esse nível de atenção. E a cordinha esticada — comentou o técnico Thiago Carpini.

No domingo (24), às 18h30min, o Juventude recebe o Botafogo no Estádio Alfredo Jaconi. A vitória é essencial para que o clube possa deixar a zona do rebaixamento. Além disso, será preciso torcer para que Vasco e Vitória não vençam seus compromissos. O Vasco enfrenta o Corinthians no Rio de Janeiro, também no domingo, enquanto o Vitória visita o Flamengo, no Maracanã, na segunda-feira.

A matemática é clara: se o Juventude vencer e os adversários diretos no Z-4 no máximo empatarem, o time alviverde poderá respirar fora da zona de rebaixamento pela primeira vez desde o dia 10 de maio. A rodada, portanto, representa mais do que três pontos: é uma oportunidade de virar a página e consolidar a recuperação iniciada com Carpini.

Cenário para o Ju sair do Z-4 na 21ª rodada

:: Juventude precisa vencer o Botafogo;

:: Vasco e Vitória no máximo empatarem seus jogos contra Corinthians e Flamengo, respectivamente;

Sábado (23)

16h – Bragantino x Fluminense – Cícero de Souza Marques, Bragança Paulista

18h30min – Cruzeiro x Inter – Mineirão, Belo Horizonte

21h – Grêmio x Ceará – Arena do Grêmio, Porto Alegre

Domingo (24)

16h – Vasco x Corinthians – São Januário, Rio de Janeiro

16h – Bahia x Santos – Arena Fonte Nova, Salvador

18h30min – Juventude x Botafogo – Alfredo Jaconi, Caxias do Sul

18h30min – Fortaleza x Mirassol – Arena Castelão, Fortaleza

20h30min – São Paulo x Atlético-MG – Morumbis, São Paulo

Segunda-feira (25)

19h – Palmeiras x Sport – Allianz Parque, São Paulo

21h – Flamengo x Vitória – Maracanã, Rio de Janeiro



