Do que o Caxias precisa na 16ª rodada para garantir a liderança na primeira fase da Série C

O Caxias entra em campo na 16ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro com chances reais de terminar a primeira fase na liderança da competição com três jogos de antecipação. Para isso, o time grená precisa vencer o ABC, no sábado (9), às 17h, no Estádio Centenário, e contar com uma combinação de resultados envolvendo adversários diretos na tabela.
— Estamos sempre buscando objetivos. Alcançamos mais um na competição, que era classificar, e agora a gente vai lutar pela primeira posição. Nossa vida é movida a desafios, a objetivos, então a gente vai buscar essa primeira colocação para se classificar bem e chegar bem no quadrangular — destacou o volante Pedro Cuiabá.
A primeira condição é simples: o Caxias precisa fazer sua parte e conquistar os três pontos diante do ABC. A vitória é indispensável para que qualquer cenário de liderança se concretize nesta 16ª rodada. No entanto, o time grená também depende de tropeços dos concorrentes diretos.
A Ponte Preta, atual vice-líder, precisa ser derrotada pelo Botafogo-PB. Além disso, o confronto entre Londrina e Náutico deve terminar empatado, evitando que qualquer um dos dois se aproxime do Caxias. Por fim, o São Bernardo, outro postulante ao topo, no máximo pode empatar com o Retrô, fora de casa.
Caso todos esses resultados se confirmem, o Caxias encerrará a rodada com nove pontos de vantagem para o segundo colocado, sem poder ser alcançado no número de vitórias, nas três rodadas finais. Com isso, definiria a primeira colocação da Série C, um feito importante na reta final da fase classificatória. A liderança garante duas partidas em casa no returno do quadrangular do acesso, incluindo a última.
— Isso é devido aos nossos resultados e performances. Estamos confiantes e bem na competição. Estamos buscando isso a cada jogo, e isso é muito bom — finalizou Cuiabá.
Do que o Caxias precisa na 16ª rodada para garantir a liderança na Série C
- Vencer o ABC no Estádio Centenário;
- Ponte Preta perder para o Botafogo, na Paraíba;
- Londrina e Náutico empatarem, no Paraná;
- São Bernardo no máximo empatar com o Retrô, em Pernambuco;
16ª rodada
Sábado – 09/08
- 17h – Caxias x ABC
- 17h – Botafogo-PB x Ponte Preta
- 19h30min – Guarani x Ypiranga
- 19h30min – Ituano x Confiança
Domingo – 10/08
- 11h – Londrina x Náutico
- 16h30min – Anápolis x Brusque
- 16h30min – Floresta x Tombense
- 19h – Retrô x São Bernardo
Segunda-feira – 11/08
- 19h30min – Figueirense x Maringá
- 19h30min – Itabaiana x CSA