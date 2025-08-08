Esportes

Matemática
Notícia

Do que o Caxias precisa na 16ª rodada para garantir a liderança na primeira fase da Série C

Equipe grená, do técnico Júnior Rocha, pode confirmar a primeira colocação com três partidas antes do término da etapa classificatória

Eduardo Costa

Repórter, narrador e apresentador

Enviar emailVer perfil

Rafael Rinaldi

Repórter Pioneiro e Gaúcha Serra

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS