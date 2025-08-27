Do Nordeste ao Sul: atletas destaque no badminton chegam ao Recreio da Juventude

Os maranhenses Klerton (E) e Klecivan Zaidan, juntos a Marcos Ryan (D), do Piauí. Recreio da Juventude / Divulgação

O Recreio da Juventude expande cada vez mais sua participação no Badminton nacional. Às vésperas do Top 16 Nacional, uma das principais competições anuais, os irmãos medalhistas Klerton e Klecivan Zaidan, de Timon, do Maranhão, e Marcos Ryan, de Teresina, no Piauí, chegam para reforçar a equipe.

Klerton Silva Zaidan tem 19 anos e integra a categoria principal como destaque. Conhecido por sua regularidade em quadra, foi capitão da seleção brasileira Sub-19 em 2024 e coleciona títulos nacionais e internacionais.

Marcos Ryan recém completou a maioridade e é um grande nome do país na categoria de duplas. Multicampeão nacional, o atleta tem passagens por seleções de base e também compete pela equipe principal do Recreio da Juventude.

Com 15 anos, Klecivan Silva Zaidan chega na categoria Sub-17 com diversos títulos nas categorias de base, medalha de bronze no último Pan-Americano Júnior e participação nos Jogos Mundiais Escolares em seu currículo.

— É muito bom receber esses reforços perto de uma competição tão importante como o Top 16. Qualifica muito o grupo e faz a equipe almejar lugares mais altos para o restante do ano — destaca Noeslem Lima, coordenador da modalidade.

Em busca de um sonho

Os jovens iniciaram sua trajetória no projeto social maranhense “Mãos Dadas” e migraram para "Joca Clube de Esportes", no Piauí, referência no desenvolvimento do esporte. Com poucos dias na Serra, os atletas ressaltaram o acolhimento da comunidade, além da estrutura e qualidade técnica do clube.

— A recepção foi ótima, a cidade é muito boa, os treinos são bem focados, o pessoal é educado e receptivo. Aqui me sinto valorizado como atleta — afirma Klecivan.