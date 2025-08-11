Diante do Bravos, Juventude FA vence primeira na Super Liga de Futebol Americano

Em jogo adiado por conta das condições climáticas, o Alviverde levou a melhor e conheceu primeiro triunfo. Gabriel Trindade Pinto / Divulgação

No último domingo (10), o Juventude FA conquistou sua primeira vitória na Super Liga de Futebol Americano 2025. Diante do Bravos, na Arena Canadá, em Viamão, venceu por 34 a 28.

O primeiro quarto da partida finalizou com os mandantes aplicando 21 a 14. No segundo quarto, 21 a 28 para o time da Capital. Logo depois veio a recuperação e só o Papo marcou, empatando em 28 a 28. Para finalizar, a virada chegou e os jaconeros venceram por seis pontos de diferença: 34 a 28. O próximo confronto será contra o Istepos FA, no domingo (17), em São José, Santa Catarina.

No primeiro jogo da competição, contra o rival gaúcho Santa Maria Soldiers, o time de Caxias do Sul acabou perdendo de virada por 17 a 14, no Sesi, em Caxias do Sul.

Competição

A edição inaugural da Superliga FA, nascida da junção do Brasileirão FA e a Liga BFA, terá 32 equipes.

O torneio é segmentado em quatro conferências: Centro/Norte, Nordeste, Sudeste e Sul. As regiões separam os times na fase inicial, antes da disputa se tornar mais restrita.