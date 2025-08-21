Decreto define normas para realização de corridas de rua em Caxias do Sul

Eventos de corrida passam a ter regulamentação em Caxias do Sul. Neimar De Cesero / Agencia RBS

A Prefeitura de Caxias do Sul publicou um decreto, que estabelece regras para a realização de corridas de rua no município. O objetivo é garantir a segurança dos participantes, a organização dos eventos e o uso responsável dos recursos públicos. A medida foi assinada pelo prefeito Adiló Didomenico e já entrou em vigor.

Segundo o decreto nº 23.773, os organizadores interessados em promover corridas devem protocolar um pedido junto à Secretaria Municipal do Esporte e Lazer (SMEL) com pelo menos seis meses de antecedência. O pedido deve incluir documentos como o requerimento de reserva de data, croqui do percurso, estimativa de público, comprovação de contratação de seguro para os participantes e garantia de ambulância adequada ao porte do evento.

O texto também determina que os proponentes serão responsabilizados por qualquer dano ao patrimônio público ou uso indevido de bens públicos durante a realização do evento. Essa responsabilidade pode ser administrativa, civil ou penal, conforme o caso.

Além disso, os eventos devem seguir todas as normas vigentes relacionadas à segurança pública, saúde e mobilidade urbana. A liberação da Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade (SMTTM) será obrigatória para que o evento seja autorizado oficialmente.

O decreto ainda prevê que o descumprimento das regras poderá resultar no indeferimento do pedido e na responsabilização do organizador por eventuais irregularidades.

Resumo do decreto

Procedimentos para solicitação

Protocolo deve ser feito na SMEL com no mínimo 6 meses de antecedência.

Documentos exigidos: Requerimento formal de reserva de data, croqui do percurso, estimativa de público, Ofício com garantia de seguro para participantes, Ofício com garantia de ambulância

Responsabilidade do proponente

O Proponente responde por danos ao patrimônio público.

Pode ser responsabilizado administrativa, civil e penalmente.

Normas complementares

Eventos devem seguir normas de segurança, saúde e mobilidade urbana.

Obrigatória liberação da SMTTM para autorização do evento.

Penalidades e vigência

Descumprimento implica indeferimento do pedido e responsabilização por irregularidades.

Decreto entra em vigor na data de sua publicação.